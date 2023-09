Bischoff: «Rhodes, el futuro; Knight, una estrella»

«La valoro… El futuro luce prometedor para la WWE en general. Mira a Bron Breakker en NXT. Quiero decir, este tipo podría estar en el tercio superior del roster o incluso mejor en cualquier momento en que alguien decida tomar el teléfono y llamarlo. Es un gran talento y tiene un gran potencial. Casi parece que están generando interés en él. Quieren que la audiencia lo quiera en el roster principal, y esa es una gran posición. Así que estoy emocionado por Bron y Tiffany, y todo el elenco en NXT, porque esto les demuestra que realmente tienen una oportunidad […]». Recientemente, Eric Bischoff elogiaba a Bron Breakker y Tiffany Stratton.

► Bischoff habla de Rhodes y Knight

Y parece que el que fuera Productor Ejecutivo de WCW o Gerente General de SmackDown en WWE tiene ganas de señalar a algunos talentos que lo están haciendo disfrutar actualmente pues en el mismo episodio de su pódcast, 83 Weeks, The King of Controversy también se deshace en elogios también hace Cody Rhodes y LA Knight:

«Probablemente haya múltiples respuestas para eso. No hay una respuesta incorrecta. Para el futuro, creo que LA Knight. Creo que LA Knight se convertirá en una estrella masiva. Aún no lo es. Es una gran estrella. Es una estrella enorme, pero no es tan grande como será en el futuro. Así que, es una estrella masiva en ciernes. Roman Reigns ciertamente es el hombre en este momento. Ahí es donde está puesta la atención. Cody tiene que ser el tipo. En este momento, Cody es el futuro de la WWE, en los próximos 24 a 36 meses, seguro. ¿Qué sucederá después de eso? Quién sabe. Lesiones, otras oportunidades, otras estrellas que surjan de la nada, como LA Knight, ya sabes, quién sabe cuál es el futuro? Supongo, nuevamente, no hablo con nadie en la WWE sobre cuestiones creativas, pero imagino que la mayor parte de la planificación y las conversaciones están centradas en Cody y en lo que sucederá en WrestleMania. Solo por esa métrica, diría que Cody».