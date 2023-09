John Cena está a punto de lograr un nefasto récord en WWE

John Cena se enfrentará a Solo Sikoa y Jimmy Uso en una lucha en desventaja en el evento premium en vivo Fastlane el próximo mes. Esto, luego de los eventos ocurridos en las últimas semanas en SmackDown en el que los miembros de The Bloodline se han encargado de hacerle la vida imposible al 16 veces campeón mundial y también a AJ Styles, a quien dejaron fuera de circulación el pasado viernes, justo cuando tenía previsto que sea el compañero de Cena.

► John Cena lleva casi dos mil días sin ganar

John Cena es una marca propia y su nombre sigue siendo de gran valor pase lo que pase, a tal punto que los fanáticos todavía llenan las arenas a donde vaya. El 16 veces campeón mundial podría haber adoptado un rol a tiempo parcial durante los últimos seis años, pero aprovechando la huelga de guionistas en Hollywood podríamos estar presenciando una de las etapas más largas en los últimos años dentro de la WWE. Sin embargo, aún debe romper un infame récord que pesa sobre sus hombros.

De hecho, parece John Cena no ha ganado un combate individual televisado desde el Greatest Royal Rumble que se llevó a cabo en Arabia Saudita el 27 de abril de 2018, donde derrotó a Triple H. Desde aquel combate, han trasncurrido 1978 días sin que Cena levante las manos en señal de victoria, y eso incluye un par de derrotas en WrestleMania frente a Bray Wyatt y Austin Theory.

Como lo señaló el podcast Two HEADS, One TABLE en su cuenta de Twitter, John Cena no ha ganado un combate individual televisado desde The Greatest Royal Rumble, y va camino a completar los dos mil días sin victoria, que no se romperá en el corto plazo, debido a que su lucha de Fastlane no será un uno contra uno (e incluso está previsto que otra Superestrella acompañe a Cena ese día).

«Han pasado 1.978 días desde la última vez que John Cena ganó un combate individual televisado en la WWE. Esto se remonta al 27 de abril de 2018, donde se enfrentó en un uno a uno a Triple H en el Greatest Royal Rumble.»

A pesar de este récord negativo, nadie puede negar el legado que John Cena ha dejado en WWE, y vemos que simplemente se está divirtiendo con cada presentación que realiza, más allá del resultado oficial.