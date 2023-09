Novedades sobre el juicio de WWE contra Panini

Unos días atrás informamos en SÚPER LUCHAS de que WWE pretendía romper su relación con Panini debido a un supuesto incumplimiento de contrato por parte de la compañía de fabricación de cromos. Hoy tenemos interesantes novedades -de la mano de nuestros compañeros de Fightful– acerca de lo que ha estado pasando en esta disputa desde que saliera a la luz esa primera noticia, siendo la clave ahora que el tribunal ha negado la orden de restricción a la empresa luchística, así que su «socio» continuará lanzando productos.

► Juicio de WWE contra Panini

«Panini continuará fabricando productos de WWE en un futuro previsible.

«Recientemente, un tribunal de Nueva York negó la orden de restricción de WWE contra la empresa de cromos Panini. Como resultado, Panini podrá legalmente seguir produciendo productos de WWE mientras ambas partes, WWE y Panini, continúan con sus demandas legales en los tribunales. La razón por la que se negó la orden de restricción no se conoce actualmente y fue dictaminada por la jueza Lorna Schofield.

«Además, se han hecho públicos nuevos documentos relacionados con el caso. Según Paul Lesko en Twitter, los documentos indican que WWE acusa a Panini de no cumplir con una parte de su contrato que requería que Panini creara cromos digitales o juegos de cartas físicas antes del 1 de junio de 2022.

«Como resultado de la supuesta violación del contrato, WWE terminó su acuerdo con Panini el 25 de agosto de 2023. Panini continuó fabricando productos, lo que llevó a WWE a presentar una demanda, según Lesko.

«Lesko también señala que el momento en que WWE terminó el contrato con Panini es extraño, dado que Panini supuestamente habría violado su contrato con la empresa el 2 de junio de 2022. En lugar de eso, WWE esperó casi 18 meses para presentar una demanda contra Panini.

«Panini afirma que cumplió con la parte de juegos de cartas físicas del acuerdo a través de Pack Wars y Box Wars en numerosas convenciones. WWE argumenta que Box/Pack Wars no califican como juegos de cartas físicas y que las imágenes de cromos físicos no cuentan como cromos digitales, ya que esas imágenes no están a la venta.

«Lesko también indica que WWE está pidiendo al tribunal que ordene a Panini que deje de fabricar y distribuir cualquier cosa relacionada con la propiedad intelectual de WWE. Además, WWE también quiere que Panini devuelva o destruya todo el inventario existente y pague más de $5,000,000 como resultado de la terminación del contrato«.

