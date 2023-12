Billy Gunn revela que le dijo a sus hijos, Austin y Colten Gunn, que quiere retirarse con Will Ospreay y no con ellos. No señala cuando podría colgar las botas definitivamente.

Hace unos meses parecía que lo había hecho pero finalmente volvió a la acción en AEW. En estos momentos, está ausente desde que él y The Acclaimed fueran atacados por los secuaces de The Devil.

► El retiro de Billy Gunn

«¿Me gustaría retirarme? Sí. ¿Alejarme alguna vez de la lucha libre? Ni siquiera hay posibilidad. De ninguna manera. Siento que todavía tengo mucho que ofrecer, quizás no tanto en el ring. Eso me hizo dar vueltas un poco la cabeza cuando me atravesaron (por House of Black), pero empecé a pensar: ‘No voy a dejar que la gente me atraviese así. Tengo que regresar. No me voy a ir en esas condiciones’, aunque intenté hacerlo. [Austin y Colten] no lo permitieron.

«No estaban dispuestos a aceptar mi retiro todavía y no es así como quiero retirarme. [Austin y Colten] dicen que tengo que luchar contra ellos, esa sería mi lucha de retiro. Les digo que Will Ospreay es mi lucha de retiro. Se enfadan mucho por eso. Amo a Will, hay algo en él y hace cosas realmente geniales que nunca he hecho y que simplemente quiero probar. Por eso les digo todo el tiempo: ‘No voy a luchar contra vosotros dos en mi lucha de retiro, voy a luchar contra Will Ospreay’.

Tampoco se sabe cuando Billy Gunn podría tener esa lucha, o al menos una lucha, con Will Ospreay, que ya ha firmado con AEW y se enfocará en la empresa All Elite después de Wrestle Kingdom 18. Podríamos preguntarnos si el retiro del Daddy Ass podría ser en 2024.