Athena quiere el Campeonato ROH en NJPW y STARDOM

Athena mira hacia Japón. La Campeona Mundial ROH quiere que el título se exponga en New Japan Pro-Wrestling y STARDOM. También en el Reino Unido. Pero necesita el permiso de Tony Khan. De todo ello habla en el podcast Battleground a menos de una semana de su defensa titular contra Billie Starkz en ROH Final Battle 2023.

► Athena mira hacia Japón

«He tenido esa experiencia antes con Miyu Yamashita en la escena independiente. Debido al horario de filmación, no es algo que sea posible sin la aprobación de Tony [Tony Khan]. Me encantaría ir a Japón. Me encantaría llevar el Campeonato de Ring of Honor allí y defenderlo, especialmente en New Japan o Stardom. Siempre he querido luchar allí, especialmente para esas dos compañías en particular. Cuando estaba en las independientes por primera vez, New Japan no tenía lucha femenina, así que es aún más un ‘lo necesito’. Esos son sueños que tengo. Quiero ir al Reino Unido. La escena en el Reino Unido ha cambiado enormemente desde que estaba en la escena independiente.

«Me encantaría volver a Australia. Me encantaría llevar el Campeonato de Ring of Honor de gira por el mundo, de verdad. Ahora, estoy más centrada en ver qué sigue para mí porque no lo sé. Me encantaría promover Ring of Honor a nivel mundial. Ya hemos ido a Canadá. Mi sueño en este momento es ir a Japón. Es un sueño, ese es un estilo que he emulado más que cualquier otra cosa y sé que esas mujeres golpean tan fuerte y son tan fenomenales, y entrenan al máximo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y eso es algo en lo que siempre he querido sumergirme».

► El cartel de ROH Final Battle 2023