Podría pensarse que los participantes del AEW Continental Classic pueden estar contentos de que Kenny Omega no entrara al torneo pero seguro que lo estarían más si lo hubiera hecho porque eso habría añadido más prestigio al mismo así como a ellos, que además hubieran tenido la oportunidad de enfrentarlo.

No sabemos cómo se tomó la decisión para elegir a los luchadores para la liga dorada y la liga azul pero Bryan Danielson cuenta en Mail Sport que quería que The Cleaner formara parte.

► Omega en el Continental Classic

«Realmente quería a Kenny Omega en esto y no lo entiendo. La gente piensa que hago mucho más de lo que realmente hago. No sé qué sucedió ni por qué no está en el torneo. Sé que al menos se lo propusieron y no sé si no quería hacerlo o si él y Chris Jericho son los retadores número uno para el Campeonato en Parejas. Así que tal vez sea por eso.

«A veces, en la lucha libre televisada estadounidense, no quieres confundir historias, y tal vez eso explique la situación. Pero me encanta el grupo que tenemos, [porque] hay muchos luchadores increíbles y contundentes. Los combates han sido realmente muy buenos hasta ahora en el Continental Classic.»

Omega en cambio sigue su camino y acaba de enfrentar a vencer a Ethan Page en Collision. Fue una lucha sin más, buscada por el All Ego, pero una victoria siempre es una buena noticia.

Kenny Omega hubiera sido uno de los favoritos para ganar el AEW Continental Classic, cuyo vencedor no solo ganará el Campeonato Continental sino también el Campeonato Mundial ROH y el Campeonato de Peso Abierto NEVER de NPJW, lo que lo convertirá en el primer Campeón Triple Corona.