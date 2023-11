Big Damo: «Lo que WWE pierde, PROGRESS lo gana»

La creencia de que todo lo que queda fuera del ámbito de WWE tiene muy difícil sobresalir por sí mismo luce más infundada que nunca. Tal vez no consigas postularte como futura estrella de Hollywood ni ser portada de alguna revista, pero como dijo recientemente Mike Bailey, la lucha libre es otra cosa.

Eso sí, si para vender boletos e impulsar un evento de una promotora independiente hay que valerse del nombre de WWE, se reconoce. Y PROGRESS no esconde que de cara a Chapter 160: Vendetta, utilizará el nombre de SAnitY, con la reunión de tres de sus miembros: Axel Tischer, Big Damo y Eric Young; este último debutante de lujo.

Los otrora Campeones de Parejas NXT chocarán contra los mayores rudos de PROGRESS, Dominatus Regnum, representados por Bullit y Smokin’ Aces (Charlie Sterling y Nick Riley). Uno de esos enfrentamientos que aunque no acaben siendo de mucha calidad, entusiasmarán al público.

A tenor del agudo anuncio de PROGRESS, Big Damo concedió reciente entrevista a la promotora británica para comentar el inminente reencuentro luchístico con sus compañeros Tischer y Young. Y durante la misma, el otrora Killian Dain quiso dirigir cierto recado hacia WWE.

⚔️ VENDETTA – The first of our brand new ANNUAL PROGRESS Wrestling SUPER SHOW event.



👊 Don’t miss out on the SAnitY REUNION!



🎟️ TICKETS ARE ON SALE NOW!#RememberRemember #PROGRESSWrestling #Wrestling pic.twitter.com/tzltyLRWZt