SAnitY se reunirá en PROGRESS

Hubo un punto en que pareció factible que SAnitY al completo fuese otra vez una realidad dentro de WWE, cuando se comentó la posibilidad de que Big Damo (Killian Dain) y Axel Tischer (Alexander Wolfe) fueran recontratados por el gigante estadounidense, a raíz de la «jubilación» forzosa de Vince McMahon.

Pero solamente Eric Young volvió a WWE… en un visto y no visto, porque bajo esta segunda etapa no llegó ni a redebutar oficialmente. Y ahora, de nuevo como luchador de Impact Wrestling, Young se encontrará con sus viejos compañeros de facción, pero no bajo los focos del producto de Anthem Sports & Entertainment.

PROGRESS lo anuncia para su Chapter 160: Vendetta, donde el canadiense, Damo y Tischer unirán fuerzas por primera vez en cuatro años para enfrentar a unos rivales aún indeterminados.

Damo y Tischer hicieron equipo en PROGRESS Chapter 146: They Think It’s All Over…, el pasado noviembre. Un mes antes, Young formó dupla con Tischer en el World Tag Team Festival de wXw, disputando dos combates dentro de esta justa anual.

► Chapter 160 toma fuerza

A celebrarse desde el Electric Ballroom de Londres (Inglaterra) el próximo 26 de noviembre, Chapter 160: Vendetta tiene ya un primer gancho promocional de notoriedad. Pero antes, PROGRESS guarda dos eventos en agenda.

El más inminente, Chapter 158: The Long Halloween, tendrá lugar dentro de dos semanas, también desde el Electric Ballroom de la capital de Reino Unido. Por ahora, presenta en su cartel algunos puntos interesantes; desde una aparición de Spike Trivet para hablar de su futuro como máximo monarca, a una defensa del Campeonato Warrior Wrestling que porta KC Navarro (nueva colaboración entre PROGRESS y una promotora ajena a la escena británica).

Ya el 12 de noviembre, veremos Chapter 159: Wonderbrawl, desde el 02 Ritz de Manchester (Inglaterra), donde otro ex-WWE, Matthew Rehwoldt, debutará en PROGRESS.

⚔️ VENDETTA – The first of our brand new ANNUAL PROGRESS Wrestling SUPER SHOW event.



👊 Don’t miss out on the SAnitY REUNION!



🎟️ TICKETS ARE ON SALE NOW!#RememberRemember #PROGRESSWrestling #Wrestling pic.twitter.com/tzltyLRWZt — PROGRESS Wrestling (@ThisIs_Progress) October 7, 2023