Bianca Belair atacó a Zelina Vega en su propia casa

El lunes pasado en Raw, Montez Ford sufrió un raro caso de envenamiento por comida, el cual se manifestó cuando estuvo presente en el ring disputando un encuentro contra Andrade, el cual culminó prematuramente. Luego de ser revisado, se le diagnosticó dicha condición y Bianca Belair, su esposa, encaró a Zelina Vega echándole la culpa de lo ocurrido con Ford. Ambas tuvieron que ser separadas por Andrade, Ángel Garza y Angelo Dawkins antes de que la situación pasara a mayores.

Y cuando creíamos que veríamos un poco más de esta rivalidad en un par de días, Bianca Belair decidió no esperar hasta el lunes y necesitaba demostrarle a Zelina Vega que los asuntos de Montez Ford también son los suyos.

Precisamente, la historia nos llevó este sábado a la casa de Zelina Vega, quien estaba haciendo una transmisión en vivo en Twitch, conversando con Kayla Braxton. En medio de la transmisión, Bianca Belair irrumpió en donde estaba La muñeca y se le lanzó encima sin darle mucho tiempo para que reaccione. Esto causó el asombro de la presentadora, quien intentó llamarla sin éxito. Los fanáticos que presenciaron la transmisión también quedaron sorprendidos ante tal hecho.

Fightful capturó el momento y lo subió en su cuenta de Twitter.

Bianca attacked Zelina in her own house. Great stuff. pic.twitter.com/anMibBVv1E

— Fightful Wrestling (@FightfulWrestle) August 8, 2020