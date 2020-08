NJPW: "Summer Struggle 2020" Listas las semifinales

Por segundo día consecutivo, NJPW retornó al escenario de Tokyo Korakuen Hall para seguir con el torneo eliminatoria por el Campeonato de Tercias NEVER, como parte de la gira "Summer Struggle 2020".

►"Summer Struggle 2020"

CHAOS (Hirooki Goto, Tomohiro Ishii y YOSHI-HASHI) llegaron al ring para hacer frente al Team NJ (Togi Makabe, Tomoaki Honma y Ryusuke Taguchi). La mejor coordinación y labor en equipo la ofreció CHAOS, quienes se mostraron contundentes ante sus rivales. YOSHI-HASHI fue el hombre clave para dar el triunfo a su equipo ya que se encargó de dominar a Tomoaki Honma.

A continuación, cerrando la primera ronda, Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi y Master Wato del Team NJ, dieron cuenta de Suzuki Army (Taichi, Zack Sabre Jr. y Yoshinobu Kanemaru). Fue una vertiginosa lucha, que se centró en la rivalidad de Tanahashi y Taichi, quienes se atacaban sin cuartel. Otros que tampoco dejaron de atacarse fueron Sabre e Ibushi; pero al final la victoria cayó del lado del Team NJ, cuando el "Ace of Universe" llevó a Taichi al toque de espaldas.

Finalizada la lucha, Suzuki Army atacó a Hiroshi Tanahashi hasta dejarlo tirado. Taichi intentó convencer nuevamente a Ibushi de romper su equipo con Tanahashi, asegurándole que ese equipo nunca triunfará. Entonces Ibushi respondió que ya lo había pensado y ayudó a Tanahashi a levantarse, alejándose con él.

Los resultados completos son:

NJPW "SUMMER STRUGGLE 2020", 07.08.2020

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 698 Espectadores

1. Yuji Nagata venció a Yuya Uemura (8:06) con la Nagata Lock II.

2. Hiroyoshi Tenzan y Satoshi Kojima derrotaron a Yota Tsuji y Gabriel Kidd (8:52) con un Lariat de Kojima sobre Kidd.

3. Kazuchika Okada, Toru Yano y SHO vencieron a Minoru Suzuki, El Desperado y DOUKI (9:16) con un Cross Armbreaker de SHO sobre DOUKI.

4. Tetsuya Naito, SANADA, Shingo Takagi y BUSHI derrotaron a "King of Darkness" EVIL, Dick Togo, Taiji Ishimori y Gedo (13:26) con la Skull End de SANADA sobre Gedo.

5. NEVER Openweight Six Man Tag Team Title Tournament - Round 1: Hirooki Goto, Tomohiro Ishii y YOSHI-HASHI vencieron a Togi Makabe, Tomoaki Honma y Ryusuke Taguchi (11:53) con un Butterfly Lock de YOSHI-HASHI sobre Honma.

6. NEVER Openweight Six Man Tag Team Title Tournament - Round 1: Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi y Master Wato derrotaron a Taichi, Zack Sabre Jr. y Yoshinobu Kanemaru (16:53) con un Front Cradle de Tanahashi sobre Taichi.

