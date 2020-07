Beth Phoenix y la broma del Undertaker por Royal Rumble

Todos conocen la histórica participación de la miembro del Salón de la Fama en el Royal Rumble varonil de 2010. Ahora es momento de hablar de la propia Beth Phoenix y la broma del Undertaker.

La miembro del Salón de la Fama de WWE entró en aquella campal como número seis y pudo mantenerse más de un minuto y medio en el encordado. Un lapso de tiempo durante el cual eliminó a The Great Khali. Posteriormente sería eliminada por CM Punk.

En su reciente visita a The Bump, la luchadora canadiense contó lo siguiente:

“Mirar ese clip me asfixia un poco. Todos pueden saber, gracias a mi atuendo en el ring, que he seguido a la novena maravilla del mundo, que he seguido a Chyna. Ella fue la razón por la que entré en un gimnasio y comencé a levantar mesas. Todo fue debido a Chyna. Hay una brecha de 10 años entre cuando ella luchó en el Royal Rumble y cuando lo hice yo. Para mí fue genial el hecho de tener la oportunidad de desempeñar ese papel y seguir sus pasos.

"Les contaré una historia divertida. Cuando sonó mi música comiencé mi entrada al ring, creo que fue la vez que más rápido corrí en toda mi vida, y cuando todo acabó en un abrir y cerrar de ojos y llegué tras bastidores me encontré con el Undertaker. Me dijo: 'Chica, creo que rompiste el récord de los 100 metros con esa carrera hacia el ring'. Creo que no he vivido otro momento, además del nacimiento de mis hijos, tan emocional, en el que me sintiera tan abrumada. Fue tan salvaje".