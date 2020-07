"EXCUSE ME!" Eso fue lo primero que escucharon anoche los fans de AEW, cuando Nyla Rose apareció en el show especial AEW Fight For The Fallen 2020 para hacer una gran revelación: que iba a presentar a su nueva mánager. Posteriormente, Vickie Guerrero hizo valer sus más de 25 años de experiencia en la industria de la lucha libre profesional y además de oficializarse como parte del elenco de AEW, empezó a hacer muy bien su trabajo diciendo que Nyla Rose iba a dominar toda la división femenil en AEW cuando recuperara el Campeonato Mundial Femenil AEW.

► Por fin hay planes claros para Vickie Guerrero en AEW

Rose asegura que si gente como Cody y Brian Cage han contrado éxito en AEW una vez tienen sus manejadores, entonces así será con ella ahora que tiene a Vickie Guerrero en su esquina, quien espera le ayude a recuperar el Campeonato Mundial Femenil AEW.

Recordemos que hace poco más de 5 meses, Vickie Guerrero apareció en AEW y se sentó en la mesa de comentarios durante un AEW Dark, posteriormente estuvo en el crucero de Chris Jericho, lo cual no le gustó para nada a WWE y dio la orden de que ninguna de sus Superestrellas podría aparecer en el podcast de Vickie Guerrero.

Vickie lloró y lamentó la decisión. Argumentó su aparición en AEW diciendo que WWE llevaba 2 años sin llamarla para que apareciera en televisión e hiciera alguna historia, así que siendo ella libre a nivel de contrato y amando tanto el negocio de la lucha libre, aceptó un acercamiento que le hizo Tony Khan.