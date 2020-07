Cuántas cosas pueden decirse de la relación tanto laboral como personal de André el Gigante y Vince McMahon. Pero no se debe olvidar a Vince McMahon Sr. De hecho, el miembro del Salón de la Fama de WWE prefería trabajar con el papá del actual mandamás del imperio luchístico. Esto mismo es lo que contó recientemente, en Talk Is Jericho, Pat Laprade, autor del libro The Eighth Wonder Of The World: The True Story of Andre The Giant.

► André el Gigante y Vince McMahon trabajando juntos

Laprade no solo comenta que André prefería trabajar con McMahon Sr sino que también tenía "mucha amargura" hacia McMahon Jr por el mismo motivo.