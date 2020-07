Desde la celebración del Boneyard Match entre AJ Styles y The Undertaker en WrestleMania 36, se ha estado hablando mucho de los combates cinematográficos, una técnica que se ha empezado a implementar con mas regularidad en WWE, marcándose una tendencia en los últimos meses, como una alternativa al hecho de que los PPV han tenido que desarrollarse sin público presente debido a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, y que han tenido reacciones divididas en el Universo WWE.

► Charlotte Flair plantea una idea para un encuentro cinematográfico

Charlotte Flair ha sido parte de algunos momentos memorables en la historia de la WWE; sin embargo, La Reina todavía no ha podido formar parte de un encuentro cinematográfico, pero aprovechando el tiempo de descanso en el que se encuentra debido a una cirugía plástica, ha podido pensar en algunas buenas ideas al respecto.

Mientras era entrevistada en WWE The Bump con Kayla Braxton, Charlotte Flair plantea una idea sobre un posible encuentro cinematográfico del cual quisiera formar parte. Braxton le planteó algunas sugerencias que involucraban pelear en un castillo. A Flair le encantó esa idea y la propia luchadora descartó algunas de sus propias ideas.

“Si pudiéramos filmar en un castillo en Europa sería bastante sorprendente, y podría tener una corona y joyas legítimas en mi cabeza. Mi entrada la haría montada sobre un dragón, creo que sí."

Charlotte Flair luego sugirió que su prometido Andrade pueda ser su rey.

"Yo lo veo. Definitivamente lo veo como rey, ¿quién sería el burro? Tendremos que tener a Halsey actuando en segundo plano"

Salvo la lucha de escaleras de Money in the Bank 2020, WWE aún no ha realizado otro un encuentro cinematográfico con mujeres todavía. Habrá que ver si algún día veremos a Charlotte Flair protagonizando alguno, ya que mucho dependerá también de si continuará WWE con esta tendencia cuando ya sea posible albergar eventos con la presencia de los fanáticos.