¿Y si un día WWE presenta una lucha de tercias mixta con Becky Lynch, Finn Bálor y JD McDonagh en contra de Rhea Ripley, Damian Priest y Dominik Mysterio? Que nadie se emocione, en caso de que quisieran verla, o se preocupe, en caso de que no, porque no está ocurriendo nada en la programación en estos momentos que indique que eso pudiera ocurrir. No obstante, ahora hablamos de que «The Man» tendría una relación más profunda con «The Prince» y «»The Irish Ace».

► Becky Lynch a Rhea Ripley

Es decir, ¿es posible que debido a ello los dos luchadores pierdan lealtad con «Mami»? De momento, veamos lo que dice Becky en WWE’s The Bump:

«No creo que yo tenga que preocuparme tanto como Rhea necesita preocuparse porque cuando miras a la mitad de su equipo, la mitad de ellos, los conozco desde hace 22 años. Finn Bálor me entrenó. Conozco a Jordan Devlin desde que era un niñito, ni siquiera podía alcanzar la cuerda superior. Tenía solo 12 años cuando empezó a entrenar. Recuerdo su primer día en la escuela de entrenamiento. Así que conozco a esos dos tipos mucho más que ella. Entonces tienes que preguntarte, al final del día, ¿van a sangrar morado? ¿O van a sangrar verde?«.

Va a ser muy interesante lo que suceda en las próximas semanas hasta que las dos luchadoras se enfrenten por el Campeonato Mundial de WWE en WrestleMania 40.

Aquí también tendríamos que mencionar a Liv Morgan y Nia Jax, que no quieren dejar la contención al título. De hecho, durante el Raw del 26 de febrero, Becky Lynch provocó la derrota de la que fuera Campeona SmackDown ante que la fuera Campeona Raw. Posteriormente se disculpó pero veremos qué sucede a continuación.