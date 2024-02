«Hacksaw» Jim Duggan: «El objetivo en la lucha no es ser campeón»

Así es, el hombre que ganó el primer Royal Rumble en 1988, «Hacksaw» Jim Duggan, declara que: el objetivo en la lucha libre no debe ser convertirse en campeón.

Esto viene al cuento porque empezó a hablar de los reinados longevos. Tomando de referencia como luchadores como Roman Reigns o Ghunter tienen reinados muy largos, sin mencionar a Rhea Ripley o a Seth Rollins que van por el mismo camino.

Aún cuando da más mérito destronar a alguien que ha mantenido en su poder la correa tantos meses, o incluso años. Duggan cree que la lucha libre no es un deporte en el que estés tratando de ser campeón.

► A «Hacksaw» Jim Duggan no le imporan los títulos

En su pódcast «The Hacksaw Hour», junto a su coanfitrión Marcus Deangelo, en el episodio 11, titulado: «The Hacksaw Hour #11: The Knockdown Challenge», Duggan sentenció lo siguiente.

«Esa no es la idea de la lucha profesional, maldita sea, es un trabajo. No tienes que ser campeón, no tienes que ganar todo el tiempo. Bruiser Brody me decía que él podía hacer lucir a cualquiera en cualquier momento, 1, 2, 3 en medio del ring, solo déjalo hacer su movimiento después. ¡Boom, levántate, toma tu 2×4, persigue al tipo fuera del ring, persigue al árbitro fuera del ring!»

No es la primera vez que se debate sobre luchadores geniales que nunca fueron campeones. Tener una correa no hace acreedor a su portador de ser el mejor, hay más factores a la hora de coronar a un luchador en una compañía. A diferencia de otros deportes, no siempre se lleva el oro el que mejor jugó.

«Es un trabajo. La gente lo ve, no es la forma de ver nuestra profesión«.

Duggan mismo es un ejemplo perfecto de cómo los títulos no son necesarios para crear carreras memorables y exitosas en la lucha libre.

Cuando trabajó en WCW, logró capturar el Campeonato de los Estados Unidos y el de la TV, pero, nunca ganó un título durante toda su carrera en la WWE, aún así en 2011 entró al Salón de la Fama.

Si quieres escuchar a Duggan comentar lo anteriormente citado, acá te dejamos el episodio de su pódcast.