Becky Lynch y Seth Rollins trabajaron juntos en Live Event

WWE terminó su gira llamada Holiday Tour, donde se realizaron luchas interesantes, una de ellas se realizó en el último evento en Toronto, donde Seth Rollins y Becky Lynch trabajaron juntos.

Este equipo de luchadores (pareja en la vida real), no habían trabajado en el ring juntos desde 2019, donde tuvieron algunos combates como equipo. Ahora volvieron a tener la oportunidad de unirse para enfrentar a The Judgment Day.

Sin embargo, los dos luchadores no aparecieron como equipo, sino que Rollins enfrentó a Finn Bálor en la lucha en jaula; pero como era de esperarse, compañeros del último buscaron ayudarlo para llevarse la victoria.

Fue así que Rhea Ripley y Damian Priest intervinieron en el combate para golpear a Rollins, pero Becky Lynch apareció para salvarlo, ayudando a que éste se llevara la victoria.

Tras esto, los dos gladiadores bailaron en el centro del ring y posteriormente subieron a lo más alto de la jaula.

Seth and Becky celebrate to end the night at https://twitter.com/hashtag/WWEToronto?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw

— 🎥: baldeezy | Instagram pic.twitter.com/AGVc05rQtb