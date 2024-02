Becky Lynch: «Campeonato Mundial no es relevante»

Clasificada para la Cámara de la Eliminación de Elimination Chamber que otorgará a la ganadora una lucha titular en WrestleMania 40, Becky Lynch tiene a Rhea Ripley y el Campeonato Mundial en su punto de mira. Ya dijo anteriormente que a «Mami» la recordarán como «La p*ta de Becky». Y ahora -en Instinct Culture– «The Man» comenta que el cinturón no tiene ningún valor porque su dueña se ha estado ocupando de otros asuntos con The Judgment Day en lugar de defenderlo.

► «Campeonato Mundial no es relevante»

«Es una oportunidad para arrebatar ese título, que está descansando felizmente en su hombro, sin ser amenazado demasiado porque ella lo evita a toda costa, ya sea atacando a alguien antes de que suene la campana, o tal vez haciendo que Dom Dom [Dominik Mysterio] interfiera.

«Hay algo interesante ahí. Dos de su pequeña pandilla, los conozco desde hace 21 años. Tienes que preguntarte, cuando llegue el momento, y llegará, ¿de qué lado van a estar?

«Realmente, para mí, se trata de tomar ese título y hacerlo relevante nuevamente. Ella ha estado caminando diciendo, ‘Soy la mejor. Soy la más grande.’ Pero no haces nada. No lo defiendes. Simplemente caminas sosteniéndolo como si fuera un pequeño trofeo. Ella tiene todo el potencial, tiene todo lo necesario, es genial.

«Tiene una gracia natural, pero yo tengo una garra, un corazón y una pasión que son innegables y que no creo que pueda competir. Yo quiero eso. Quiero que nuestra campeona tenga corazón y se preocupe. La pregunta es, ¿ese título no está representado porque a Rhea no le importa o porque es perezosa, cuál es? Lo vamos a averiguar», le dice Becky a Denise Salcedo.