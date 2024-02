Drew McIntyre: «Quiero dar a los fans lo que desean»

Junto a Randy Orton, Drew McIntyre ha sido el primero en clasificarse a la Cámara de la Eliminación de Elimination Chamber cuyo ganador acudirá a WrestleMania 40 a luchar contra Seth Rollins por el Campeonato Mundial de Peso Pesado. Ambos serán además dos de los favoritos para salir victoriosos. Al término de SmackDown, Byron Saxton le preguntó a «The Scottish Warrior» qué significa para él tener esta nueva oportunidad de convertirse una vez más en retador al título.

EXCLUSIVE: After winning his match to qualify for the Elimination Chamber Match in Perth, @DMcIntyreWWE lays out why he has earned everything en route to winning the Chamber and going on to capture the World Heavyweight Championship at #WrestleMania. #SmackDown pic.twitter.com/Y2B4Dto9rq

— WWE (@WWE) February 10, 2024