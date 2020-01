Becky Lynch critica los estelares varoniles en defensa propia

Las mujeres de WWE no tuvieron un mal año 2019, empezando por el estelar de WrestleMania 35. Queda mucho camino por delante hasta que pueda decirse que existe igualadad en el Imperio McMahon, pero con el paso de los años parece que la situación de las luchadoras va a mejor. Ahora tienen por delante un 2020 que va a comenzar con una nueva campal femenil, lo cual se ha convertido en un fijo de cada Royal Rumble. Pero veremos si vuelve a ocurrir lo mismo en el magno evento, en Elimination Chamber, qué pasa con Evolution…

► Becky Lynch critica los estelares varoniles

De momento, ellas continúan con su batalla para seguir demostrando al mundo lo que valen, comenzando por Becky Lynch. La Campeona Raw no duda en decir lo que opina y recientemente habló de las criticas que reciben las mujeres cuando son estelares. No sólo eso, sino que hablando en CES 2020 además comento que no ocurre lo mismo cuando son los hombres los que cometen errores.

«Un millón de muchachos han tenido combates terribles en el evento estelar, pero si somos nosotras las que tenemos un mal combate estelar entonces es cuando surge la pregunta: ¿deberían las mujeres ser estelares? Todo eso es un montón de basura. Todos en el vestidor queremos ser mejores. Y las mujeres tenemos que seguir trabajando para estar en la cima hasta que la gente deje de hacerse esa pregunta. Muchas veces todavía somos simplemente extras de los shows. Tenemos que trabajar duro para que las generaciones futuras no tengan que lidiar con lo que tenemos que lidiar nosotras«.

La irlandesa no sólo quiere luchar por sí misma o por sus compañeras, sino también por las luchadoras que un día estarán en sus sitios, que un día serán Campeona Raw, Campeona SmackDown o Campeonas de Parejas WWE. Porque no quiere que ellas sigan con esta lucha. Y sería realmente triste que en unos años se siguiera hablando de esto.