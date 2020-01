Serán cinco las funciones que conformen la gira «The New Beginning in USA«, que por segundo año presenta la empresa japonesa NJPW, como parte de su proyecto de expansión en los Estados Unidos.

La gira tocará los estados de Florida (2 veces), Tennessee, Carolina del Norte y Georgia, con la presencia de las estrellas de la empresa del león, así como algunos luchadores invitados como Colt Cabana, Jeff Cobb, Ricky Morton y Robert Gibson. Varios de los duelos serán protagonizados por los miembros del Dojo de Los Ángeles.

En el gran cierre de gira, FinJuice expondrán los Campeonatos de Parejas IWGP concediendo revancha directa a Guerrillas of Destiny (Tama Tonga y Tanga Loa) los monarcas precedentes.

Uno de los duelos especiales será el que sostendrán Kota Ibushi contra Chase Owens, quien tendrá su prueba de fuego ante Golden Star.

Otra batalla de poder a poder, será la que estelarizen Jeff Cobb y Lance Archer, en un mano a mano de pronóstico reservado.

Los carteles completos son:

NJPW «THE NEW BEGINNING USA», 24.01.2020

St. Petersburg Coliseum, Tampa, Florida, Estados Unidos

1. Misterioso vs. Clark Connors

2. Satoshi Kojima y Yuji Nagata vs. Ren Narita y Alex Coughlin

3. Colt Cabana y Toru Yano vs. TJP y Karl Fredericks

4. Jeff Cobb vs. Alex Zayne

5. Lance Archer vs. YOSHI-HASHI

6. Elimination Match: Juice Robinson, David Finlay, Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi y Rocky Romero vs. Tama Tonga, Tanga Loa, Yujiro Takahashi, Chase Owens y Jado

NJPW «THE NEW BEGINNING USA», 26.01.2020

Nashville War Memorial Auditorium, Nashville, Tennessee, Estados Unidos

1. Misterioso y Alex Zayne vs. Ren Narita y Alex Coughlin

2. YOSHI-HASHI vs. Karl Fredericks

3. Toru Cano y Colt Cabana vs. TJP y Clark Connors

4. Satoshi Kojima vs. Jeff Cobb

5. Yuji Nagata vs. Lance Archer

6. Hiroshi Tanahashi vs. Yujiro Takahashi

7. Juice Robinson, David Finlay, Kota Ibushi y Rocky Romero vs. Tama Tonga, Tanga Loa, Chase Owens y Jado

NJPW «THE NEW BEGINNING USA», 27.01.2020

Durham Armory, Raleigh, North Carolina, Estados Unidos

1. TJP vs. Misterioso

2. Satoshi Kojima y Yuji Nagata vs. Clark Connors y Alex Coughlin

3. Ricky Morton, Robert Gibson y Alex Zayne vs. Toru Yano, Colt Cabana y Rocky Romero

4. Jeff Cobb vs. Karl Fredericks

5. Lance Archer vs. Ren Narita

6. Juice Robinson, David Finlay, Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi y YOSHI-HASHI vs. Tama Tonga, Tanga Loa, Yujiro Takahashi, Chase Owens y Jado

NJPW «THE NEW BEGINNING USA», 30.01.2020

Pembroke Pines Charles F. Dodge City Center, Miami, Florida, Estados Unidos

1. YOSHI-HASHI y Misterioso vs. TJP y Clark Connors

2. Satoshi Kojima y Yuji Nagata vs. Karl Fredericks y Alex Coughlin

3. Ricky Morton y Robert Gibson vs. Toru Yano y Colt Cabana

4. Jeff Cobb vs. Ren Narita

5. Lance Archer vs. Alex Zayne

6. Juice Robinson, David Finlay y Rocky Romero vs. Yujiro Takahashi, Chase Owens y Jado

7. Hiroshi Tanahashi y Kota Ibushi vs. Tama Tonga y Tanga Loa

NJPW «THE NEW BEGINNING USA», 01.02.2020

Atlanta Coca-Cola Roxy, Atlanta, Georgia, Estados Unidos

1. Satoshi Kojima y Yuji Nagata vs. Karl Fredericks y Ren Narita

2. YOSHI-HASHI y Rocky Romero vs. Misterioso y Alex Coughlin

3. Toru Yano y Colt Cabana vs. Yujiro Takahashi y Jado

4. Hirosho Tanahashi, Ricky Morton y Robert Gibson vs. TJP, Alex Zayne y Clark Connors

5. Jeff Cobb vs. Lance Archer

6. Kota Ibushi vs. Chase Owens

7. IWGP Tag Team Title: Juice Robinson y David Finlay (c) vs. Tama Tonga y Tanga Loa