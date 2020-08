Bayley y Sasha Banks vs Nia Jax y Shayna Baszler en Payback

El regreso de Nia Jax a la programación de WWE resultó en una extraña alianza, la cual podría convertirse en un título para ella y Shayna Blaszler.

Después de ser suspendida por golpear a un oficial de la empresa, Nia estuvo atacando a Shayna en varios programas, incluso dejándola en malas condiciones.

En esta ocasión Baszler tenía que enfrentar a Bayley en un duelo mano a mano, pero Nia estuvo en en la zona de ringside todo el tiempo. Fue así que aprovechó una distracción de la expeleadora de MMA a quien golpeó para ocasionar la descalificación.

Sin embargo, Nia Jax se dio cuenta que podía conseguir el Campeonato de Parejas si se aliaba a Shayna y le pidió una alianza. De forma sorprendente la poderosa luchadora aceptó y aseguró que conseguirían el cetro, aunque dejó en claro que la alianza sería temporal.

So, @NiaJaxWWE and @QoSBaszler want the WWE #WomensTagTitles ...

Great start. #WWERaw pic.twitter.com/ma2FnNkw21

— WWE (@WWE) August 25, 2020