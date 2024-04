Bayley: «¡No puedo esperar a WrestleMania 40!»

Bayley está programada para luchar contra IYO SKY por el Campeonato Femenil WWE en WrestleMania 40. Después de ganar el Royal Rumble 2024, «The Role Model» eligió a «The Genius of the Sky» como su oponente en «The Grandest Stage of Them All» cuando descubrió al mundo que ella, Dakota Kai, Asuka y Kairi Sane no la veían como una amiga en Damage CTRL.

► Bayley espera con ansias WrestleMania 40

Mientras hablaba recientemente en NFL Total Access, donde dijo que George Kittle puede triunfar como Superestrella de WWE, compartía su emoción por el evento de WWE:

«WrestleMania siempre es tan emocionante. Es el momento más especial del año. Es nuestro Super Bowl. Siempre me ha parecido que está en otro planeta, incluso desde que era niña. Esta WrestleMania en particular, WrestleMania 40, es la más candente que ha tenido la WWE. Tenemos a The Rock regresando, tenemos a todo el mundo. Ser parte de este espectáculo gigantesco, WrestleMania 40, que ha estado ocurriendo durante cuatro décadas, es increíble. Así que el hecho de que tenga una lucha principal por un campeonato en una historia muy personal y emocional que creé con el inicio de Damage CTRL con IYO SKY, es un gran honor. No lo tomo a la ligera, y no puedo esperar para salir como Campeona Femenina de la WWE porque esto es historia aquí mismo.»

► Cartel provisional de WrestleMania 40

6 DE ABRIL

7 DE ABRIL

CAMPEONATO UNIVERSAL INDISCUTIBLE WWE : Roman Reigns (c) vs. Cody Rhodes

: Roman Reigns (c) vs. Cody Rhodes CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO WWE : Seth Rollins (c) vs. Drew McIntyre

: Seth Rollins (c) vs. Drew McIntyre CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Logan Paul (c) vs. Kevin Owens vs. Randy Orton

SIN FECHA TODAVÍA