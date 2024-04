The Rock, mucho más que una Superestrella WWE

El anuncio de que The Rock tendría un papel más activo tanto en la junta directiva como en el ring de la WWE, en colaboración con TKO, generó una ola de especulaciones. ¿Podría The Rock recuperar su gloria de la famosa Era de la Actitud? Hasta ahora, sus actuaciones han demostrado que sigue siendo una megaestrella, eclipsando a muchos otros.

La anticipación por el enfrentamiento soñado entre The Rock y Roman Reigns en WrestleMania provocó un debate entre los fans. Algunos abogaban por una victoria de Cody Rhodes sobre Reigns, especialmente después de la exitosa presentación de prensa en Las Vegas, donde Rhodes emergió como el luchador más popular del momento. Sin embargo, este evento también dejó a The Rock y a Seth Rollins en una posición incómoda.

La semana siguiente, The Rock regresó con un personaje que evocaba la icónica Era de la Actitud, cambiando completamente el panorama. Su presencia se convirtió en la más atractiva de WWE, incluso superando a Rhodes en algunos aspectos. Además, su habilidad para utilizar las redes sociales y su libertad creativa contribuyeron a presentar la mejor versión de The Rock hasta la fecha. Este éxito despertó celos entre algunos luchadores, quienes anhelaban la misma libertad creativa.

► No es fácil crear estrellas

El magnetismo y la influencia de The Rock han demostrado ser una mina de oro para WWE, pero también han puesto de manifiesto un problema recurrente en la empresa en los últimos años: la dificultad para crear Superestrellas al nivel de leyendas como Hulk Hogan, Steve Austin, John Cena o el propio The Rock. Su éxito ha dejado en evidencia que WWE solo ha logrado crear una gran estrella en Roman Reigns, y esto ha requerido enormes sacrificios y recursos durante los últimos cuatro años.

The Rock trasciende el título de simple Superestrella; él es una Megaestrella en todos los sentidos. Su evolución a lo largo de los años, combinando su experiencia como luchador con las habilidades que ha adquirido en las últimas dos décadas como actor, lo ha elevado a un nivel aún mayor. En la actualidad, The Rock es mucho más que un luchador; es un fenómeno global.

A diferencia de otros luchadores que buscan destacar mediante luchas técnicas y calificaciones de cinco estrellas, The Rock ha alcanzado un nivel donde su mera presencia atrae la atención del mundo entero. Su carisma, su habilidad para conectar con el público y su impacto en la cultura popular son lo que realmente importa en la WWE y más allá.

El legado de The Rock va más allá de los límites del ring. Su capacidad para reinventarse y mantenerse relevante en una variedad de campos, desde el espectáculo hasta los negocios, demuestra que su influencia trasciende el mundo de la lucha libre. En última instancia, lo que distingue a The Rock no es solo su destreza en el cuadrilátero, sino su habilidad para captar la atención y dejar una marca indeleble en la industria del entretenimiento.