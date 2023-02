Bayley le responde a Ronda Rousey: “Ve a los WWE Live”

Desde que Ronda Rousey perdió el Campeonato Femenil SmackDown ante Charlotte Flair el 30 de diciembre, la hemos visto en una nueva faceta en SmackDown, haciendo equipo con Shayna Baszler, rivalizando con Natalya y Shotzi, y las ex MMA lucen encaminadas hacia una posible conquista del Campeonato Femenil de Parejas en WrestleMania 39. La ex estrella de la UFC se refirió recientemente al estado de la división femenil de parejas en WWE, afirmando que SmackDown está compuesta solo de Natalya más cualquier “pobre alma” que pueda reclutar y burlándose de las Campeonas Damage CTRL por defender sus titulos relativamente en pocas ocasiones.

Los comentarios mordaces de Ronda Rousey no le sentaron bien a la líder de Damage CTRL, Bayley, quien respondió vía Twitter con una declaración severa para desmentir a The Baddest Women on the Planet, afirmando que IYO SKY y Dakota Kai defienden regularmente el Campeonato de Parejas de Mujeres en eventos en vivo no televisados.

Please spell the champs name right. And then show up to some live events and watch them defend the tag titles weekly. https://t.co/tNBlxlIHLg

— Bayley (@itsBayleyWWE) February 25, 2023