Mia Yim no sabía que formaría parte de The OC

Mia Yim regresó a WWE durante el régimen de Triple H, y se unió a AJ Styles, Karl Anderson y Luke Gallows para poder lidiar con Rhea Ripley y el resto de The Judgment Day. Recordemos que fue despedida en el 2021 junto a otro puñado de luchadores debido a recortes presupuestarios, pero previo a esta situación, no estaba teniendo un buen paso por el elenco principal, ya que había trabajado como miembro del extinto grupo, Retribution, donde no trascendió para nada. Sin embargo, con la lesión de Styles, la HBIC ha quedado un tanto en el limbo y ha trabajado de manera individual en las últimas semanas, asociándose mayormente con Candice LeRae.

► Mia Yim agradece el apoyo que recibió de The OC

Durante una entrevista reciente con Ryan Satin en el podcast “Out of Character“, Mia Yim reveló cuándo recibió la llamada de WWE informándole sobre la idea de unirse a The OC, y su pensamiento inicial fue el de: “Ok, pero ¿a los chicos les parece bien?”

Aunque Mia Yim tenía una relación cordial con Karl Anderson y Doc Gallows durante su tiempo en IMPACT Wrestling, no estaba segura de si le gustaría a AJ Styles, donde la única experiencia que Yim tuvo con Styles fue a través de su personaje que destroza el control en la searie “UpUpDownDown”. La luchadora comentó que al trío de The OC les encantó la idea y la querían en el grupo, con lo cual se sintió halagada y agradecida por el apoyo que le dieron.

“Aún no se lo he dicho a los muchachos, pero estar con ellos, regresar a la WWE después de cómo me fui, me ayudaron mucho con mi confianza para volver al ritmo de las cosas y saber quién soy”.