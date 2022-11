Se diría que todo el mundo luce feliz con el hecho de que Triple H sea el actual jefe creativo de WWE, pues los nombres considerados favoritos de Vince McMahon no han perdido su estatus y nuevas caras que nunca habrían gozado de exposición bajo el mando del ex-Chairman ahora cuentan con protagonismo.

Alguien que se adscribe al primer cupo es Bayley, perenne en la programación de WWE, hablemos de «VKM Era» o de «HHH Era». Aunque por afinidad, es lógico que la lideresa de Damage CTRL se muestre entusiasmada ante la nueva etapa de WWE que acaba de arrancar, como confesó hace un par de meses.

Las expectativas que existen hacia Triple H encaran varios frentes, y uno de los principales pasa por el manejo de la división femenil, considerando que en NXT siempre intentó impulsar a las gladiadoras al mismo nivel que los gladiadores.

Hasta el momento, no se ha visto un cambio sustancioso bajo el «régimen» de Triple H, pero Bayley cree que WWE va en la dirección adecuada, según expuso bajo reciente entrevista con The National.

The tag team division is alive!!!!!!!!Let’s keep building this division, we welcome ANYONE to step up. Just know that we will be sitting at the top. pic.twitter.com/I1M0S4AgmE

— Bayley (@itsBayleyWWE) October 22, 2022