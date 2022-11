The Elite volvieron a Dynamite la semana pasada tras haber vuelto a la programación de AEW en Full Gear 2022 después de unos cuantos meses suspendidos. Durante su combate con Death Triangle, los Campeones Mundiales de Tríos, hicieron alguna burla a CM Punk (como la que vemos abajo de Kenny Omega intentando aplicar el GTS). Todavía no se sabe si el «Best in the World» va a volver como ellos o abandonará la compañía como se ha estado comentando. Aunque dichas burlas (o guiños) podrían tomarse como una señal de lo primero.

.@KennyOmegaManX going straight for the broken nose of @BASTARDPAC! It’s #AEWDynamite Thanksgiving Eve LIVE on TBS! pic.twitter.com/9kamiWi0TV — All Elite Wrestling (@AEW) November 24, 2022

► Booker T reprende a The Elite

Burlas también que provocaron distintas reacciones, tanto positivas como negativas. Dentro de estas segundas se encuentra la de Booker T (vía The Hall of Fame).

“Estoy perplejo con esa situación. Solo porque no creo que haya sido de buen gusto, ¿sabes? No creo que repetir lo que sucedió hace un par de meses (en lugar de) dejar que desaparezca mejore algo en lo que respecta a esa empresa. Y si Tony Khan lo supiera y lo firmara, y saben que CM Punk no regresará, probablemente pensarán en mudar su sede después de este último show aquí (en Chicago).

«Como dije, no veo cuál fue la inteligencia de salir y hacer algo así. Hacerlo solo porque es de donde es CM Punk y vas a tener algo de reacción, ¿sabes a lo que me refiero? Y no puedes soportar la reacción, es casi como: ‘Me golpeas, te devolveré el golpe’. Para mí fue simplemente desagradable«.

¿Qué os parecieron las burlas de The Elite a CM Punk?