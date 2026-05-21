Baron Corbin niega rumores sobre su regreso a la WWE

Danhausen está reviviendo a un luchador en SmackDown, y se especula (según un reporte de Dave Meltzer) que el mismo sería nada más y nada menos que Baron Corbin, quien volvería a WWE muy pronto. Corbin salió de la WWE a finales del 2024, y desde entonces ha estado luchando a nivel independiente como Bishop Dyer, incluso en MLW.

► Se intensifican los rumores del regreso de Baron Corbin

La información sobre el posible regreso de Baron Corbin a la WWE ha invadido el Internet, y en un alcance, Fightful informó que Corbin había cumplido sus obligaciones con varias compañías para las que trabajaba regularmente, incluyendo Major League Wrestling, donde formó equipo con Donovan Dijak como The Skyscrapers.

Ahora el propio Corbin ha dado su opinión a través de su cuenta de X, respondiendo sarcásticamente a los rumores, bromeando con que, al parecer, alguien más debe estar controlando su agenda en secreto. Luego, se burló de la idea de que ya hubiera terminado discretamente con varias promociones.

“Tuve que corregir mi horrible gramática. Acepté 8 shows en Europa. Todavía tengo el ojo hinchado por Australia. Tampoco sabía que había terminado con algunas de estas compañías. Quienquiera que esté haciendo mi agenda tiene que avisarme. Pensé que era yo, pero al parecer no”.

La respuesta llamó la atención de inmediato porque no negaba ni confirmaba del todo las especulaciones de la WWE, a la vez que se mofaba de la rapidez con la que se han difundido los rumores sobre su futuro en los medios de lucha libre. Sin embargo, y sin que este sea el caso específico, pero los luchadores suelen jugar al despiste a veces, para intentar dar la sensación de sorpresa en caso de que se dé su regreso.