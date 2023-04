Bandido: “Algún día, me gustaría ir a WWE”

Bandido estuvo bajo el radar de la WWE pero acabó firmando con AEW. Todavía no ha hecho mucho en esta compañía porque ha tenido problemas con su visa que lo han impedido, lo cuales estarían solucionados, así que de ahora en adelante puede que se enfoque más en las tierras All Elite. Mientras tanto, no ha dejado de trabajar en el circuito independiente. El enmascarado de 27 años de Torreón es todavía muy joven y en los siguientes años, con el talento que tiene, va a poder hacer lo que quiera, incluyendo convertirse en Superestrella. Al menos deberá esperar a que su contrato con la compañía Khan termine para que eso sea posible pero realmente tiene ese deseo, según expresa en su reciente entrevista en SO CATCH by Hal 2.

> Bandido quiere luchar en WWE

“En algún momento, me gustaría ir a WWE. No en este momento, pero espero que después… más tarde. Estuve en WWE, me invitaron al Performance Center. Me dieron un Camaro toda esa semana para manejar. Eso fue increíble. Hice buenos amigos. Chris Hero, lo vi en el Performance Center, y ahora es un muy, muy buen amigo. Te amo, amigo. Es muy agradable”.

Pero antes también será verdaderamente interesante ver cómo se desarrolla en AEW. En la misma plática, estuvo recordando su debut, que fue durante un combate con Chris Jericho por el Campeonato Mundial ROH en el Dynamite del 28 de septiembre de 2022.

“Creo que es una noche muy importante y fantástica para mí. AEW es como un sueño para mi vida. Cuando tomé el combate contra Chris Jericho, fue fantástico. Fantástico combate, fantástica noche, todo fue increíble. Realmente, realmente lo disfruté”.

¿Te gustaría ver a Bandido en WWE?