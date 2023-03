Los fanáticos no han visto a Bandido en la televisión de AEW desde que luchó contra Bryan Danielson en el episodio del 18 de enero de Dynamite. Esto se debe a que ha estado lidiando con problemas con su visa; sí que estuvo trabajando en México y en otros países. No obstante, en la reciente conferencia de medios de ROH Supercard of Honor 2023, Tony Khan aclara que esos inconvenientes ya están resueltos. Aunque no aclara cuando el joven luchador azteca va a volver a la compañía.

> Los problemas de visa de Bandido están resueltos

“Bandido es un gran ejemplo de un luchador internacional que he visto en Ring of Honor y estuvo en All In y es un tremendo talento. Firmó con ROH cuando comenzamos AEW. En ROH, fue el campeón. Realmente me gusta trabajar con él y es uno de varios luchadores internacionales que me gustan mucho y que han tenido que renovar sus visas. No es nada demasiado malo, es un proceso que, cuando usas talento internacional, para una empresa que hace la mayor parte de su negocio a nivel nacional, luego verás renovaciones de visas y lidiarás con eso, ya sea en AEW o en el fútbol inglés. Estaba muy emocionado de arreglar las cosas de Bandido y ha sido un gran ejemplo de alguien que tiene la oportunidad de sobresalir en ambas promociones e internacionalmente”, dijo.

¿Qué te ha parecido lo que ha hecho Bandido hasta ahora en AEW?