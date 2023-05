La aversión inicial de D-Von hacia el “Wassup” de los Dudley Boyz

Cuando echamos la vista atrás para ver nuevamente una lucha en concreto o un recopilatorio de los Dudley Boyz no existe manera de que no nos encontramos con el spot “Wassup” durante el cual Bubba Ray Dudley sujetaba las piernas de su oponente sobre la lona para que D-Von Dudley se lanzara sobre este con un cabezazo. Es una de las maniobras más recordadas de este equipo histórico. Por eso resulta sorprendente que el luchador que acostumbraba a saltar desde la tercera cuerda la odiara al comienzo.

► D-Von odiaba el “Whassup”

Pero así lo señala el mismo D-Von durante una reciente entrevista en Insight with Chris Van Vliet:

“Él [Vince] me dijo: ‘Dime, D-Von, ¿qué es eso de subir a la cuerda superior? Alguien me dijo que ustedes lo llaman ‘Whassup’. Yo le respondí: ‘Oh, eso. Vince, es lo más ridículo del mundo. Lo odio, no me gusta. No pienso hacerlo…’.

“Él me dijo: ‘Oh no, vas a hacer el ‘Whassup. Porque en realidad a mí sí que me gusta’. Yo le contesté: ‘Eso es lo que quiero decir… lo haré exactamente como tú dijiste. Subiré allí y diré ‘¡Whassup!’. Y a partir de ese momento, se creó una visión”.

D-Von Dudley tomó el mismo camino que MVP con su canción ‘I’m Comin’, la cual tampoco le convencía:

“En realidad no me gustaba. Como he dicho muchas veces, el tema de Silkk the Shocker, no me gustaba al principio. Me empezó a gustar con el tiempo. Estaba en la arena una tarde y Vince me llamó para enseñármela. ‘Esta va a ser tu música’. Recuerdo cuando la estaban tocando, Vince estaba haciendo su baile incómodo. Yo estaba como: ‘Vince, si a ti te gusta, a mí me encanta‘ […]“.

