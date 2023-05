Ava Raine podría debutar a nivel individual muy pronto

WWE fue noticia cuando contrataron a Simone Johnson en 2020. La hija de The Rock luego comenzó a entrenar en el Performance Center, hasta que eventualmente debutó en televisión como Ava Raine el año pasado, uniéndose al grupo liderado por Joe Gacy. Si bien ya había formado parte de una lucha por equipos en NXT Stand and Deliver que terminaron perdiendo ante Chase U; sin embargo, aún no ha luchado a nivel individual.

► Ivy Nile podría ser la primera rival de Ava Raine en NXT

Ava Raine tiene 21 años de edad y ha estado progresando en NXT de buena manera. Ahora parece que es probable que haga su debut en el ring de NXT pronto como competidora individual, luego de ser una parte fundamental de Schism.

Durante el episodio de esta semana de NXT, Ivy Nile envió un mensaje a su némesis Ava Raine y la retó a un combate en el episodio de la próxima semana, luego de que ambas se vieron envueltas en un altercado durante dos de los encuentros en donde estuvieron presentes. Dado que es probable que Raine acepte el desafío, los fanáticos podrán verla competir a nivel individual por primera vez en NXT. Sin embargo, aún no existe una confirmación oficial por parte de WWE.

Además de su debut como luchadora en NXT Stand and Deliver, Ava Raine también luchó en un combate de tercias en un espectáculo no televisado de NXT en abril. Por lo tanto, su eventual desafío contra Ivy Nile marcará un termómetro para conocer de qué está hecha la hija del “Great One”, siendo este uno de los emparejamientos que más se ha venido desarrollando en la división femenil en las últimas semanas.