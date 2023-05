Willow Nightingale desea defender su título en AEW

Willow Nightingale es la monarca inaugural del Campeonato Femenino NJPW Strong, logro que consiguió en “Resurgence” en Long Beach, California.

La luchadora inglesa se hizo de este nuevo cinturón tras imponerse a Mercedes Moné en la gran final de un cuadrangular donde también compitieron Stephanie Vaquer del CMLL y Momo Kohgo de Stardom.

La flamante monarca, fue invitada a Busted Open Radio donde habló de su logro, al que ella considera como “surrealista”.

– Sobre convertirse en la monarca inaugural de Campeonato Femenino NJPW Strong:

Es muy surrealista, ya que ella (Mercedes Moné) es extremadamente exitosa. Soy fanática suyo y creo que el respeto está en lo que hacemos en la lucha libre de principio a fin, pero en un caso como este, recuerdo estar sentado en el sofá y ver cuando hizo su debut en el roster principal de Raw y yo pasé gritando por la casa y mi mamá decía: ‘¿Qué está pasando?’ Y estaba muy emocionada porque había ido a la escuela en Boston y ella era una chica de Boston, es una mujer de color y realmente parecía que todo lo que hacía, realmente creía en sí misma y es algo que me inspiró… Incluso antes de AEW y Ring of Honor, si esta compañía no ve el poder de estrella en mí, conozco el poder de estrella en mí y ella.

– Moné sufrió una lesión en el tobillo derecho durante la lucha, ¿te gustaría enfrentarla cuando sane?

– ¿Qué cambió luego de que ganaste este cinturón?

Siento que hay más ojos sobre mi, más que nunca. Mucha gente me animó y felicitó; pero también hay un puñado de personas que no creen que pueda estar a la altura de lo que es ser una campeona, especialmente una de este calibre. No puedo cambiar eso y lo único que puedo hacer es dar un paso al frente y demostrarles que soy digna de este título. Una de las cosas que estoy planeando es ir a Los Ángeles y entrenar en el LA Dojo porque no quiero que esto sea algo que la gente, cuando miren los libros de historia y vean que Willow Nightingale es la primera Campeona Femenil STRONG de New Japan, vean un pequeño asterisco y digan: ‘solo ganó porque su oponente se lastimó y fue una victoria fácil’. La lucha estuvo de mi lado esa noche y aquí estoy, campeona, así que lo único que puedo hacer para seguir adelante como campeona y es llevar este título con orgullo y hacer todo lo que pueda para seguir defendiéndolo mientras pueda.