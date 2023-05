Jay Briscoe es uno de los luchadores más grandes que ha visto la división de parejas de la lucha libre profesional junto a su hermano, Mark Briscoe. The Briscoes tienen su nombre grabado en piedra en la historia de los combates por equipo. Una categoría donde también han alcanzado bastante notoriedad -su actual carrera en WWE los ha limitado notablemente- The Viking Raiders. Ellos justamente compartieron sus pensamientos sobre el fallecido guerrero en una reciente charla en Fightful.

► The Viking Raiders recuerdan a Jay Briscoe

“Tuvimos tantas luchas, ya sea que estuviéramos haciendo equipo con ellos o enfrentándolos, eran el equipo de parejas que más fuerte golpeaba. A veces, la industria puede ser tan cínica. Esos chicos fueron tan generosos con nosotros en tantas ocasiones”.

“El legado de los Briscoe y Jay Briscoe, él era la persona más auténtica en la lucha libre. Sus promos, sus luchas, eran reales. Todo lo que decía, cada movimiento que hacía, todo era real, verdadero y honesto. Por más increíble y revolucionario que sea como artista, no hablaremos de eso. Hablaremos de lo buen padre de familia que era. Lo querido que era. El tipo de padre que es. Un amigo y esposo maravilloso. Me cuesta hablar de Jay sin llorar. Cada vez que hablamos de él, me desmorono. Que nos lo hayan quitado, tenemos que enfrentar el hecho de que no se nos promete el mañana. Eso es aterrador de pensar. Simplemente asumimos: ‘Mañana llegará’. No se nos promete el mañana. Hubo tantas conversaciones que tuve con Jay donde, solo semanas antes de su fallecimiento, estábamos intercambiando mensajes. No le dije las cosas que pensaba sobre él como hombre, como padre, lo mucho que significaba para mí, lo mucho que lo amo. Esas palabras quedaron sin decir. Seguro que él las entendía, pero podría haberlas dicho y no lo hice. Estoy tratando de usar eso y avanzar en la vida, siendo más expresivo y diciéndole a mis amigos que los amo y diciéndole a las personas que valoro que los aprecio, y transmitir ese mensaje una y otra vez“.