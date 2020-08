Austin Theory fue suspendido por WWE, revela Dave Meltzer

En la noche de ayer, luego de acabada la más reciente edición de WWE Raw, un fanático preguntó a Dave Meltzer acerca del hecho de que no hemos visto a Austin Theory en las pantallas televisivas de WWE desde que su nombre entró a formar parte de la lista de acusados del #SpeakingOut, el Me Too de la lucha libre profesional. Y, de acuerdo al respetado periodista, el luchador se encuentra actualmente suspendido de WWE.

La revelación noticiosa la realizó a través de su cuenta oficial de Twitter:

— ¿En dónde ha estado Austin Theory?

— Suspensión no anunciada de algún tipo.

Está claro que la suspensión tiene que ver con las acusaciones, porque de haber sido un tema de Política de Bienestar, pues la compañía lo hubiera anunciado. Por ahora, debe ser una suspensión mientras se sigue el proceso, pero la denunciante no ha comentado que haya sido contactada por WWE. Seguramente en los próximos días obtendremos más información acerca de la suspensión del ex Campeón EVOLVE.

Recordemos que el pasado 23 de junio, una niña de 15 años acusó a Austin Theory. De acuerdo a la señorita, en 2018, cuando ella tenía 13 años y el luchador 20 años, este le pidió fotografías íntimas a través de Snapchat luego de que estuvieran en contacto en un evento independiente, en donde, también, según denuncia ella, el hombre la habría tocado indebidamente mientras se tomaban una foto en el vestidor.

after #speakingout on what I went through He blocked me, what a piece of shit pic.twitter.com/1quK6q2t1l

"Después de hacer mi denuncia de #SpeakingOut acerca de lo que tuve que pasar, él me bloqueó. Qué pedazo de mie***".

La mujer se ha mantenido firme en su denuncia, y ante la plaga de fans que han ido a atacarla, decidió revelar su nombre real y dar pruebas de que sí es una menor de edad, pues hay que decir que, por su cuerpo, luce como una mujer de 20 o más años. Sin embargo, como se muestra en las pruebas aportadas arriba, la chica le dice a Austin que tenía 13 años, y aún así él insistió en solicitarle fotos.

ppl saying i’m gonna get sued by Austin Theory for “defamation of character” I UNDERSTAND THAT IF THIS WAS A FALSE CLAIM IT WOULD BE SLANDER sadly, he did what i said he did. If he feels bad dealing w the consequences of his actions now that’s on him.