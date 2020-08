Melina, abierta a un regreso a WWE

Hace dos veranos, coincidiendo con la insinuación de WWE de un combate contra Naomi en Evolution, Melina se mostraba tajante a la pregunta de si volveríamos a verla sobre un ring.

«He escuchado a tanta gente decir: "Eres vieja, eres esto, eres lo otro". Claro que no puedo moverme como solía hacerlo, y es posible que no pueda hacer algunas de las cosas que hacía. Tampoco sé que sentido tendría volver. Ya demostré lo que necesitaba demostrar, ¿cuál sería la razón? Lo he pensado, pero no voy a volver a luchar. Prefiero que dejen de preguntarme al respecto, porque no quiero volver a luchar. Tengo cosas que hacen que me hacen más feliz. Acepto que estoy retirada, y estoy feliz con eso».