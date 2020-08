Hay opositores a la compra de la XFL por parte de The Rock

Aunque fue anunciado con bombos y platillos que The Rock y su exesposa Dany García, junto a RedBird Capital, habían adquirido la extinta XFL por 15 millones de dólares por medio del proyecto conjunto denominado Alpha Acquico, LLC, lo cierto es que esto no es oficial todavía. Sí, ya les habíamos contado aquí en SÚPER LUCHAS que se esperaba que se hiciera oficial este 7 de agosto, sin embargo, ha surgido un problema casi que de último momento que podría retrasar dicha operación.

► Si pueden oler... !lo que The Rock está cocinando!

Y es que, como ustedes saben, Vince McMahon optó por la bancarrota para salvarse de tener que pagar él directamente ni su empresa Alpha Entertainment, la frívola suma de 14 millones 465 mil 822 dólares que adeudada a 25 personas naturales y jurídicas, y así poder recuperar todo el dinero que McMahon invirtió en efecto para la empresa, unos 100 millones de dólares.

Con el remate de la marca y la empresa, el Comité Oficial de Acreedores sin Garantía de Alpha Entertainment va a obtener el dinero "suficiente" para subsanar la deuda de McMahon, que no serían los 14 millones adeudados, sino 8 millones para repartir entre todos. Sin embargo, estos han presentado en el día de ayer una moción para detener la venta de la XFL a la nueva compañía que dirige The Rock. Tal vez no fue tan buena idea anunciar que habían llevado a un acuerdo con la corte para comprar la empresa y que no se pusiera en subasta.

El caso es que los acreedores presentaron una moción de 13 páginas solicitando a la corte que pause la venta, alegando que la nueva compañía de The Rock "tiene la obligación continúa de entrar a negociar los términos de la compra con los Compradores Propuestos que sean más favorables para el patrimonio, y no perjudiquen indebidamente a sus acreedores".

En palabras sencillas, los acreedores están preocupados de que los activos de la XFL se vendan a un valor menor de lo que realmente valen. Y critican el hecho de que esta venta se haya hecho de manera acelerada, sin haber permitido que los activos de la empresa fueran subastados, pues nunca se sabe si a última hora algún millonario quiere empezar una aventura en el mundo del fútbol americano estadounidense y comprar por un valor más elevado lo que queda de la XFL. Lo cierto es que, de no ser aprobada esta moción, The Rock será el nuevo dueño y presidente de XFL el 7 de agosto, algo que lo emociona muchísimo.

"Con mi socia pionera, Dany García y Red Bird Capital, hemos adquirido la XFL. Con gratitud y pasión, he desarrollado una carrera con mis propias manos y aplicaré estos callos que tengo en ellas a nuestra marca XFL. ¡Emocionado de crear algo especial para los fanáticos! Círculo completo".

