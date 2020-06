ÚLTIMA HORA: Austin Theory acusado por niña de 15 años

En una noticia de ÚLTIMA HORA, debemos reportar que Austin Theory fue acusado por una niña de 15 años de edad, quien alega que en el 2018, cuando ella tenía 13 años y la Superestrella WWE tenía 20 años, este le pidió fotos íntimas a través de su cuenta de Snapchat, y además, la tocó indebidamente mientras se tomaban una foto en un vestidor.

after #speakingout on what I went through He blocked me, what a piece of shit pic.twitter.com/1quK6q2t1l