El atuendo de Seth Rollins en SummerSlam 2020, parte de sus juegos mentales

Seth Rollins entró a SummerSlam 2020 siendo conocedor del riesgo que corría ante la posibilidad de perder contra un debutante contra Dominik Mysterio. Pero al mismo tiempo completamente confiado de conseguir la victoria. Y eso fue lo que ocurrió. El hijo de Rey Mysterio dio todo lo que tenía, hizo más de lo que parecía que podía hacer en su primer combate profesional, pero no fue suficiente. Porque "El Mesías" utilizó todas sus cualidades y habilidades, desde su talento en los encordados hasta sacar ventaja de la inexperiencia de su oponente; pasando por sus juegos mentales.

► El atuendo de Seth Rollins en SummerSlam 2020

Continuando con los juegos mentales, Rollins no sólo los utilizó contra Dominik sino también contra Rey. El rudo sabía que el enmascarado estaría en la esquina de su hijo en la lucha y no quiso dejar pasar la ocasión de desestabilizar a ambos, especialmente a él.

¿Cómo lo hizo? Puede verse en la siguiente imagen:

"El Mesías" entró a escena anoche en la mayor fiesta del verano con un atuendo parecido al que Mysterio lució en Halloween Havoc 1997, inspirado en El Fantasma. En aquel evento, del que han pasado 23 años, el enmascarado se vio las caras con Eddie Guerrero por el Campeonato de Peso Crucero WCW. No sólo estaba en disputa el título que sostenía el "Latino Heat" sino también la máscara de Rey. Pero no tuvo que perderla porque consiguió triunfar sobre a quien Dominik llamaba "tío Eddie".

Hablando de atuendos, también pudo verse el primero de Dominik en su carrera. Curiosamente, en su caso, aunque algunos de los diseños sí, no se parece tanto a los que ha utilizado su padre. De hecho, casi se parece más al que tenía en el pasado Mustafa Ali. Y cómo a él parece que va a lucir de mejor manera sin la parte de arriba del mismo. Aunque lo más probable es que desde la empresa le aconsejaran que la utilizara. Esto no es nada nuevo, puesto que a otros luchadores, como King Corbin, le sugieren que no luzca su torso. Puede sonar extraño, y realmente lo es, pero es lo que hay.

Esta noche se verán las consecuencias directas de lo ocurrido en el PPV. Es de suponer que Rollins aparecerá en Monday Night Raw para fardar de su victoria y entonces se verá si también lo hacen Domink y Mysterio, o los dos, para continuar con la rivalidad, o se ausenten un tiempo mientras "El Mesías" pasa a otra cosa antes de retomarla más adelante. Por ahora solo se sabe lo que ocurrió anoche en SummerSlam.

