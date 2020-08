Seth Rollins vence a Dominik Mysterio en gran lucha de debut

Con tan solo 23 años, Dominik Mysterio, hijo del legendario Rey Mysterio, tuvo el debut que muchos soñaron de niños en la lucha libre profesional. A lo grande, teniendo su primera lucha (amateur y) profesional en SummerSlam 2020, en el elenco estelar de WWE, y enfrentando a una de las principales figuras como lo es Seth Rollins, quien lo venció gracias a su experiencia ruda. 22 minutos y 35 segundos duró el combate.

► Dominik Mysterio, el futuro de WWE

Antes de la lucha, su mamá Angie, esposa de Rey Mysterio, le dio la bendición tras bambalinas y Rey un beso en el cachete. El joven entró con un bello equipo de color negro y con adornos azules. Dominik lució anonadado luego de pasar la rampa de entrada, y su padre lo animó, así que chocaron cabezas. "Es tu noche, mijo", le dijo Rey Mysterio a Dominik. Rollins lucía bastante confiado mientras Dominik hacía su entrada al ring.

Dato curioso: Seth Rollins tenía unas trusas rosadas con el símbolo "?" en ellas, mismo que usaba Rey Mysterio años atrás, así que eso pudo ser bien una burla, pero también fue un tributo. Ambos se enfrascaron en un poco de llaveo, Dominik besó la lona primero. Rollins le hizo una palanca al brazo y un derribe rápido que lo tumbó a la lona.

Rollins se reía y le preguntaba a Mysterio si ese realmente era su hijo. Hasta dejó expuesto su cuello apra que Dominik le hiciera una llave, y lo volvió a tirar de cara contra la lona.

El Mesías de los lunes por la noche disfrutaba y se burlaba del novato y de su padre mientras le hacía uan fuerte llave al cuello y luego le hacía presión al brazo. En ese momento, Dominik logra liberarse con derechazos y hace una rápida Huracarrana tras ir a las cuerdas para liberarse de Rollins, a quien mandó a volar en dos ocasiones con un lazo y logró pararse de la lona. Dominik ya calentó, ya está metido dentro del combate para este punto.

Rollins aplaude a Dominik, así como lo hacen los fans. Patadas y golpes para Dominik, pisotones en la espalda, Rollins lo domina en le esquinero, le pone el pie en la cara. Y luego le aplica un azotón contra la lona y pide a Murphy el palo de kendo.

La lucha es Street Fight, así que está permitido... ¡Pero Dominik se para de la nada y recibe con patadas voladoras a Rollins y lo hace correr por Ringside porque es él quien tiene el palo de kendo! Dominik falla en entrar al ring y Rollins lo patea violentamente, luego tira fuera el palo de kendo y tira contra el esquinero a Dominik, quien se lastima bastante el cuello. Luego, Rollins le repitió la dosis a Dominik.

Y le propinó un fuerte Suplex que hizo que Rey se tomara la cabeza, sufriendo, pero al tiempo diciéndole que no se desesperara, que lo tomara con calma.

Dominik recibe castigo al cuello, Rollins se le sienta en la espalda. "¿Me meto?" le dijo Rey. Rollins le dice que si acaso está tratando de entrar a la lucha, que si no confía y cree en su hijo. Rey le dice que claro que lo hace, pero luego se golpean y Rollins castiga a Dominik con el Sling Blade. Angie mira la lucha y luce preocupada.

Murphy le tira una silla a Rollins, se viene más violencia. El árbitro revisa el estado de Dominik, quien no da señas ni para bien ni para mal. Rollins reta en este punto a Mysterio a entrar a lring, pero Dominik le grita que no lo haga mientras recibe puñetazos y patadas a la espalda. Dominik sorprendió evitando el Curb Stomp y metiéndole zancadilla a Seth para que se comiera de lleno la silla que él mismo había preparado.

Luego golpeó en el esquinero a Rollins, y este intentó un Bombazo contra el esquinero, pero Rollins le hizo una Tijereta y lo mandó de cara contra el protector. Dominik Mysterio reaccionaba, ¡e incluso consiguió una cuenta de dos sobre Seth Rollins! Tras esto, le dio varios golpes con el palo de kendo a Rollins, tantos que dañó el mismo.

Dominik se subió al esquinero, pero una derecha de Rollins le cortó las alas y no pudo volar. Rollins se subió a la segunda cuerda, y Dominik hizo fuerza y golpeó a Rollins hasta que pudo empujarlo. Rollins se molestó y le hizo un Superplex, otro Suplex y el Falcon Arrow... ¡Pero la cuenta solo llegó a dos!

Seth Rollins toma dos palos de kendo, ya vemos las marcas en el cuerpo de Rollins, este toma venganza y conecta duro a Dominik. "¡Sálvalo!" le reta Rey, Dominik le pide que no se meta al ring. Rollis ordena a Murphy sacar una mesa. Este la mete al ring. El árbitro revisa a Dominik, este puede continuar. Rollins arma la mesa y Dominik recibe otro palazo de kendo en su espalda. Dominik es tirado sobre el esquinero, recibe un palazo en la espalda, y Rollins se sube al tensor...

¡Dominik sorprende a Seth Rollins y lo hace pegarse en las joyas de la corona con las cuerdas! ¡Toma el palo de kendo y se lo pone en el cuello, luego se lanza hacia atrás y ambos atraviesan la mesa, pero Rollins queda más lastimado! Mysterio anima a su hijo.

Dominik Mysterio se sube al esquinero... ¡Plancha sapito al estilo de Eddie Guerrero! ¡Cobertura en dos!

Dominik sale del ring, su padre le dice que no se distraiga mucho. Toma una silla y a la vez toma aire. Tira la silla al ring, pero se le va muy larga y Rollins se la tira fuera y lo sorprende con una Superkick... ¡Y luego con un tremendo Bombazo contra la lona! Fuerte el golpe.

Rollins habla con Murphy en el esquinero, no buscan ganar rápidamente. Rollins le quita la parte de arriba del equipo a Dominik, su cuerpo está expuesto... ¡Y empieza un festín de palazos de kendo para Dominik nuevamente! Angie no quiere mirar. Mysterio se sube al filo del ring, al igual que Murphy. Pero solo puede sufrir los golpes, su hijo no quisiera que entrara al ring... ¡Y en eso Murphy le da unas esposas a Seth Rollins!

Rollins ata una a una soga, y levanta a Dominik por el brazo, lo arrastra hacia las esposas. Rey Mysterio se marcha hacia la rampa porque Angie, su esposa, aparece y le pide que haga algo... Rey dice que le prometió a Dominik que hiciera algo. Rollins se burla de Angie, y Dominik consigue un Roll-Up en dos y se le va encima a Rollins, Murphy le da un rodillazo y lo saca del ring. Rey Mysterio habla con su esposa... ¡Murphy quiere sacarle un ojo a Dominik! ¡Y Rey lo golpea en la espalda! Rollins hace lo propio con Rey y Murphy lo domina...

¡Dominik es tirado contra la barricada de protección! Aquí Rollins y Murphy dominan nuevamente a Mysterio, lo tiran contra la pantalla LCD que rodea el ring. Y luego... ¡le ponen el brazo en las esposas! ¡Rey Mysterio está esposado!... ¡Y Murphy y Rollins, cada uno con un palo de kendo! Rollins mira a Angie y va hacia la esposa de Rey Mysterio, aunque tira el palo...

¡Dominik le da en el cuello y luego tira a Murphy por encima de la barricada de protección! Dominik tira a Rollins contra la escalera metálica, este salta pero cae mal todavía. Murphy recibe un azotón contra el suelo y Dominik castiga con el 619 a Dominik contra la barricada... Lo mete al ring... ¡619!

¡Plancha sobre Seth Rollins, pero Rollins recibe a Dominik con rodillas en lo alto! Los fans están disfrutando un buen encuentro.

Rey Mysterio le dice "son of a 'beach'" a Rollins... ¡Curb Stormp para Dominik Mysterio y cuenta en tres! Seth Rollins vence a Dominik Mysterio en su debut, ante la impotencia y el llanto de Rey Mysterio y Angie.

