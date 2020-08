Triple H envía un mensaje a Dominik Mysterio tras su debut

Dominik Mysterio tuvo en SummerSlam 2020 su debut como luchador profesional. El joven gladiador hizo frente a Seth Rollins en una pelea callejera que acabó perdiendo pero en la que puso bien en claro que la industria está ante una interesante promesa.

El hijo de Rey Mysterio no está recibiendo nada más que elogios por su actuación en la mayor fiesta del verano de WWE y todos tienen ganas de ver qué más puede mostrar en un encordado. Sobre todo porque su primer combate no lo permitió al cien por cien.

► Triple H felicita a Dominik Mysterio tras su debut

Al ser una lucha con estipulación no fue necesario que luciera demasiado su arsenal de movimientos, pues tuvo a su disposición todo tipo de armas para lastimar a "El Mesías". De todas maneras, lo que mostró lo hizo realmente bien.

Por otro lado, la felicitación de Triple H no va por este camino. Obviamente, el Jefe de Operaciones de WWE quiso centrarse únicamente en este momento histórico para Dominik con la siguiente publicación en Twitter:

"Dominik Mysterio... Una actuación increíble en tu lucha de DEBUT en SummerSlam. #RESPETO".

Continuando con el miembro del Salón de la Fama del imperio McMahon muchos están hablando de por qué Dominik no pasó por NXT para entrar poco a poco en la empresa antes de entrar a una de las historias principales de la misma. No ha habido una explicación a esto.

Puede que en un futuro, cuando haya dejado atrás a su padre y esté viviendo su propia aventura como Superestrella, tenga la oportunidad de trabajar en la marca amarilla. Una marca en la que además va a poder mostrar mucho mejor sus habilidades en los encordados.

De momento va a seguir luchando en Monday Nigh Raw. Aunque no está claro a dónde lo va a llevar esta derrota. Podría intentar vengarse y conseguir un nuevo combate con Rollins en el siguiente PPV, Payback 2020. Pero eso está por ver. Habrá que ver si aparece esta noche en el programa de la marca roja para responder ante el Universo WWE por lo ocurrido en SummerSlam.

Cabe mencionarse que el nuevo pay-per-view va a celebrarse tan pronto como este domingo 30 de agosto por lo que no sería extraño que WWE quiera continuar con esta rivalidad con un combate en el mismo. Puede que entren tanto Rey Mysterio como Murphy para hacer una lucha de duplas. Porque no van a tener mucho tiempo para preparar nada. Una victoria de Dominik y su padre podría llevar esta historia a un nuevo combate en Clash of Champions 2020 para finalizar el calendario de este año de los eventos de pago para pasar a otra cosa en Royal Rumble 2021.

