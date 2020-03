Todo está listo para WrestleMania 36, que está a poco más de 30 días de distancia. Inicialmente se reportó que las luchas que veríamos esa noche serían 14, pero ahora se sabe que podrían llegar a ser 17 encuentros.

Así que, nuevamente, WrestleMania será una noche bastante larga este año. ¿Valdrá la pena? Aquí está para ustedes toda la información.

► Cartel de WrestleMania 36

CAMPEONATO UNIVERSAL WWE

Goldberg (c) vs Roman Reigns

CAMPEONATO WWE

Brock Lesnar (c) vs Drew McIntyre

John Cena vs The Fiend Bray Wyatt

CON ALGUNA ESTIPULACIÓN ESPECIAL

Edge vs Randy Orton

The Undertaker vs AJ Styles

CAMPEONATO FEMENIL RAW

Becky Lynch (c) vs Shayna Baszler

CAMPEONATO FEMENIL NXT

Rhea Ripley (c) vs Charlotte Flair

CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE

The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) (c) vs Natalya y Beth Phoenix

POR EL AMOR DE MANDY ROSE

Otis vs Dolph Ziggler

Tercera batalla campal femenil de WrestleMania.

Sexta batalla campal en honor a André el Gigante.

CAMPEONATO FEMENIL SMACKDOWN

Bayley (c) vs alguien más

CAMPEONATO DE PAREJAS RAW

Seth Rollins y Murphy (c) vs Kevin Owens y un compañero

CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE

Braun Strowman (c) vs Sheamus o múltiples Superestrellas

CAMPEONATO DE PAREJAS SMACKDOWN

The Miz y John Morrison (c) vs The New Day o múltiples equipos

CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE

Andrade (c) vs múltiples Superestrellas

Tyson Fury vs The Big Show o vs Triple H

Este último encuentro depende si WWE y Fury llegan a un acuerdo económico, pues el boxeador seguramente pedirá una garantía base de un par de millones de dólares, cantidad de dinero que tal vez no lo valga para un evento como WrestleMania y una sola lucha y muy poco tiempo para preparar y producir su rivalidad.