No todos los luchadores que abandonan WWE lo hacen en malos términos o guardando un mal recuerdo de su paso por la empresa. Jon Moxley todavía tiene allí muchos amigos pero no se fue demasiado contento, al menos con sus últimos tiempos allí. De ahí que hiciera o esté haciendo todas las declaraciones que hace sobre cuando era una Superestrella. Una época acerca de la cual le siguen preguntando constantemente.

Ese fue uno de los temas de conversación cuando recientemente se sentó con Rick Ucchino para una entrevista. En concreto, le preguntaron acerca de proceso creativo, de las diferencias entre su anterior empresa y AEW. «MOX» aprovechó para hablar de los chicos que comparten vestidor con él actualmente y que nunca estuvieron en el imperio McMahon, por lo que no saben lo que es que te controlen a cada paso.

«Lo mejor de AEW es que les permiten a los muchachos ser ellos mismos. No tengo a nadie escribiendo guiones para mí. No tengo a nadie que ponga palabras en mi boca. Tampoco tengo que preguntar a nadie cuáles son mis motivaciones. Eso no tiene sentido. Ya no soy quienes otros quieren que sea. Es genial para mí ver a estos chicos jóvenes, que ni siquieran saben lo bien que están donde están. Ni siquiera entienden la oportunidad que tienen porque nunca los metieron en una jaula o en una caja. Solo saben ser animales salvajes y libres. No saben nada del cautiverio. Me siento como un hermano mayor para muchos de los chicos jóvenes».