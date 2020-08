Así se reconcilió Hulk Hogan con Macho Man antes de su muerte

A nadie se le escapa que la relación entre Hulk Hogan y "Macho Man" Randy Savage fue mucho más allá de lo meramente profesional. Esta fue una de las primeras historias de este deporte de entretenimiento que sobrepasaron los límites del ring llegando a ser muy intensa en la vida real. En una reciente entrevista concedida por Hulk Hogan a la web oficial de la compañía cuenta toda la verdad acerca de cómo se reconcilió con Macho Man justo antes de su muerte.

Tenemos que remontarnos a WrestleMania 5 cuando Hulk Hogan se hizo con el Campeonato Mundial WWE en un gran combate que le enfrentaba precisamente a Randy Savage quien ya nunca volvió a verle con los mismos ojos, mucho menos tras el acercamiento del Hulkster con la que era su novia, Miss Elizabeth.

► Sus recuerdos cuando piensa en WrestleMania 5

"No sé si lo recuerdas, pero Randy Savage tenía un vendaje en su codo debido a una bursitis que se infectó. Todos, incluidos los médicos le dijeron que no debía quitarse el vendaje, y que si competía aquella noche corría el riesgo de que la bacteria se comiera el hueso, pero él quiso hacerlo como un auténtico profesional y salió a competir contra la opinión de los expertos. "Eso es lo que recuerdo. Recuerdo el dolor por el que pasó a lo largo de toda la lucha, un dolor que no le impidió seguir compitiendo al máximo nivel e incluso saltar desde la tercera cuerda para golpearme con su codo infectado. "Fue una de las muchas locuras que hizo aquella noche, pero no se quejó ni protestó en ningún momento. Fue un profesional de principio a fin y eso es lo que más recuerdo cuando pienso en aquella noche".

► Sobre su larga rivalidad con Randy Savage, algo que sería imposible en la actualidad

"Cuando luchabas con Randy, ya sabías que sería muy intenso. Vince McMahon era la única persona con la que podía hablar a las 3 ó 4 de la mañana sobre lucha y siempre me iba a responder al teléfono, y Randy Savage se unió a ese grupo selecto de gente, pero en su caso era él el que me llamaba a mí. Así era, y tú tenías que saber que podía llamarte a cualquier hora para contarte sus ideas. "Era muy intenso y apasionado. Estaba enamoradísimo de Miss Elizabeth, y la línea entre la vida profesional y la vida personal comenzó a hacerse muy fina"

► ¿Cómo de fina era esa línea entre deporte y realidad?

"Muy fina. Se supone que yo tenía que agarrar a Miss Elizabeth del brazo y llevarla al ring, y de repente en el vestidor lo tenía gritándome a la cara que le había agarrado demasiado fuerte y que quién me creía que era. Se volvió loco. Lo hacía siempre con buenas intenciones porque él era así, pero era muy intenso. "En una ocasión estábamos en un evento en vivo, y Miss Elizabeth estaba en mi esquina. Se supone que tenía que subir al ring, pero no había escaleras, así que le agarré de los brazos y le subí al cuadrilátero. Antes de que acabara la escena sentí a Randy gritarme: '¡La has agarrado!' y le dije: 'Tranquilo Randy... todavía no ha comenzado el combate'. Se volvía loco con este tipo de cosas. Si tenías que enfrentarte a él, era mejor que estuvieras preparado a todo este tipo de cosas.

► Sobre su pelea tras la lesión de Miss Elzsabeth

"En aquel momento supe que iba a ser intenso. Durante el combate él la golpeaba accidentalmente, pero Elizabeth cayó al suelo de los aledaños y golpeó fuerte con su cabeza en el cemento en lugar de hacerlo sobre la lona. Lo vi y supe que tendríamos problemas. Lo siguiente que recuerdo fue su dedo cerca de mi ojo en manera amenazante. Supe que tendríamos problemas, él era así"

"Prefiero a Randy como rival. Él era dinero asegurado y todos pagarían mucho por vernos cara a cara. Podíamos enfrentarnos cuatro noches seguidas en el Madison Square Garden y habríamos llenado la arena las cuatro noches. Siempre lo preferiré como rival porque era muy bueno en el ring".

► Mega Powers trabajó muy bien como pareja

"Nuestra lucha de parejas en SummerSlam contra Andre el Gigante y Ted DiBiase fue muy buena, porque André odiaba a Randy. Lo único que salvaba a Randy era Miss Elizabeth. "Ellos no tenían una buena relación fuera del ring. Empezó porque Randy siempre se llenaba el cuerpo con aceite antes de salir a escena y eso no le gustaba a André, por eso se llevaba los machetazos en el pecho más fuertes. Randy me miraba desesperado desde la esquina para que le diera el relevo. Randy y él nunca se llevaron bien y Miss Elizabeth era la razón por la que André no mató a Randy".

► ¿Es Macho Man uno de sus rivales favoritos de WrestleMania?

"Es una pregunta difícil. No quiero quitarle el mérito que se merece a André ya que conseguimos llenar un estadio de 93,000 personas en WrestleMania 3 cuando André me pasó la antorcha. Luego recuerdo aquel combate con The Rock cuando regresé a una compañía totalmente diferente y con un personaje diferente. "La fanaticada me mostró respeto y aquello significó mucho para mí pero si tuviera que basarme en la amistad pura y dura, siempre elegiré a Randy. Por eso fue muy duro cuando se divorció y tuvimos que separarnos. Él no quiso saber nada de mi en 8 años y le doy gracias a Dios por haberme reconciliado con él antes de su muerte".

► ¿Cómo fue su reconciliación?

"Nos encontramos en la consulta del médico. Era mi séptima u octava intervención de espalda. Mi espalda se estaba colapsando hasta el punto de que me dijeron que nunca podría volver a caminar de la mano de mi mujer. Era de locos. "Estaba sentado con mi mujer, Jennifer, en la sala de espera y de pronto se abrió la puerta y entró Randy Savage. Me quedé perplejo y me dijo: '¿Qué pasa Hogan?' Tenía una mirada limpia, supe que estaba sano, había ganado peso y tenía un anillo de matrimonio en su dedo. Le pregunté por el anillo y me dijo: 'Acabo de casarme con mi amor de la niñez'. "Eso quizás fue tres o cuatro meses antes de morir. Hablamos un par de veces por teléfono y le invité a una barbacoa en mi casa. Estábamos recuperando el tiempo perdido en muy buena onda. Recuerdo que con su hermano Larry planeamos ir a casa de su madre, porque no lo estaba pasando bien tras la muerte de su padre. Yo siempre me llevé bien con ella. Fuimos a su casa y llamamos a Randy desde allí. Tres días después sufrió un ataque al corazón. "Es muy duro hasta la fecha. Me vienen lágrimas solo de pensarlo. Es duro. De todos los chicos con los que trabajé y que se murieron, su muerte fue la que más me afectó. Era una gran persona".

