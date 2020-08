►Luchador Coronavirus combate a la Pandemia como enfermero

Hace unos días conocimos, derivado de la actual Pandemia mundial del Covid-19, y en un destello de ingenio, surgió en México el luchador Coronavirus.

Fue en un evento de la promotora guanajuatense Generación XXI, donde éste polémico personaje tuvo su primer combate, participando en una lucha extrema donde se disputaba la Copa Covid-19 y ad hoc al tema, el resultó el vencedor, llevándose el correspondiente trofeo.

Sin embargo, fue posible conocer un poco más de este misterioso gladiador, también denominado como el "virus del Bajío" y resulta realmente sorprendente que debajo de esa llamativa máscara verde, se encuentra un hombre que lucha día a día contra el terrible mal que azota actualmente al mundo.

Así como le leen, Coronavirus, además de luchador profesional, es un trabajador de la salud, ya que se desempeña como enfermero en un hospital del IMSS en Querétaro. Esto fue revelado por el propio gladiador a una entrevista concedida al diario Criterio Hidalgo.

Con respecto a éste terrible mal y su labor en ésta area, Coronavirus declaró:

“Créeme que es una situación muy difícil, muy estresante, muy agotadora. Yo que he entrado al covitario, el ponerme todo el equipo, salir deshidratado, salir muchas veces con cansancio. El estar respirando nuestro mismo dióxido de carbono durante jornadas de 11 horas, 8 horas, es demasiado desgaste. El no poder tomar líquidos, el no poder comer, el no poder ir al baño”.

“Yo creo que por eso me quiero liberar, quiero sacar todo ese estrés. Ese sufrimiento, ese coraje que traigo de ver tanta gente que anda en la calle, que le vale un soberano cacahuate y no lleva las medidas precautorias, y que todavía nos echen en cara que por nosotros se contaminan”. Concluyó.