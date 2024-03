Arianna Grace: «Gigi Dolin es mi nuevo proyecto»

Durante el episodio de WWE NXT del 12 de marzo, Arianna Grace venció a Gigi Dolin en un mano a mano por descalificación. Acorde a la estipulación de la lucha, la perdedora debe permitir que en adelante la ganadora la ayude a sacar su máxima belleza.

Not like this!@gigidolin_wwe just got disqualified and now has to get a makeover from @AriannaGraceWWE… 😬#WWENXT pic.twitter.com/ClkHaelGYF — WWE (@WWE) March 13, 2024

► Arianna Grace de Gigi Dolin

Lo que suceda entre ellas a continuación está por ver pero Arianna está emocionada de comenzar su nuevo proyecto de caridad, como llama a Gigi, y de hacer del mundo un lugar mejor, como expresó en una entrevista después del programa:

«A algunas personas les parece que mi victoria fue una casualidad. No, no salí ahí afuera y me rompí dos uñas por casualidad. Salí ahí porque esto es lo que hago. Como reina de belleza, esto es lo que hago, y estoy orgullosa de hacerlo. Salí ahí, y luché por la oportunidad de sacar la belleza interior de Gigi Dolin y convertirla en una verdadera dama. Amo el trabajo de caridad, es todo lo que hago.

«Lavados de autos, ventas de pasteles, cualquier evento de caridad que puedas imaginar, lo hago. Gigi Dolin, ella es mi próximo proyecto de caridad, y estoy muy orgullosa de mí misma porque soy desinteresada y ser desinteresada es algo que me hace única, y espero que la gente pueda aprender de mí. Porque solo quiero hacer del mundo un lugar mejor cada día que me levanto. Digo, ‘¿Cómo puedo hacer del mundo un lugar mejor?’ Hoy, lo hice».

Es interesante esta nueva historia tan solo por el hecho de que ambas luchadoras estén recibiendo una oportunidad. Dolin después de haber terminado su rivalidad con Jacy Jayne y Grace cuando apenas está dando sus primeros pasos como Superestrella.