NXT: Arianna Grace venció a Gigi Dolin

En la cuarta lucha del más reciente NXT, vimos un buen combate femenil entre Gigi Dolin y Arianna Grace, que sorpresivamente, ganó la menos experimentada, la hija de Santino Marella. La lucha comenzó con Grace huyendo mientras Dolin intentaba golpearla en la cara.

Dolin persiguió a Grace alrededor del ring. Dolin golpeó a Grace con una proyección con la cadera, la mandó a volar y siguió dándole unas fuertes patadas voladoras mientras esta estaba en el suelo, pero Grace se liberó.

Dolin falló un splash en la esquina y Grace pisoteó a Dolin y la golpeó con un supléx. Grace dominó a Dolin, pero esta última intentó recuperarse. Grace intentó colocar su corona en la cabeza Dolin. El réferi intentó quitarle la corona y Grace golpeó bajo a Dolin, pero el réferi no lo vio.

La lucha culminó con una serie de acciones desleales por parte de ambas luchadoras, pero fue Dolin quien finalmente decidió tomar el camino de la descalificación al responder al golpe bajo de Grace con uno propio, justo delante del réferi. Esto llevó a la decisión inmediata de descalificación, poniendo fin al combate en un giro sorprendente y controvertido.

Not like this!@gigidolin_wwe just got disqualified and now has to get a makeover from @AriannaGraceWWE… 😬#WWENXT pic.twitter.com/ClkHaelGYF

— WWE (@WWE) March 13, 2024