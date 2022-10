Apollo Crews: «Solo Sikoa será una mega estrella»

Solo Sikoa debutó en el elenco principal precisamente en la anterior defensa titular de Roman Reigns, cuando apareció para impedir una victoria de Drew McIntyre en Clash at the Castle. Desde entonces ha estado luchando regularmente y en el reciente Friday Night SmackDown se apuntó una importante victoria frente a Sheamus, a la vez que se ha estado consolidando como miembro de The Bloodline.

► Apollo Crews destaca a varias Superestrellas de NXT

Desde hace unos meses, y luego de perder impulso en el elenco principal, Apollo Crews regresó a NXT, y se ha convertido en un veterano importante de la marca, ayudando a varias Superestrellas allí, como por ejemplo, Grayson Waller, a quien enfrentará en unas horas en Halloween Havoc.

Durante una entrevista con Rick Ucchino de Cageside Seats, Apollo Crews entró en detalles sobre la profundidad de los jóvenes talentos en NXT actualmente, resaltando su capacidad de aprendizaje. Destacó a Waller, Carmelo Hayes y Solo Sikoa, entre otros. De hecho, el ex Campeón Intercontinental confesó que quería trabajar con el samoano antes de que este llegue al elenco principal.

“Puedo dar apoyos donde se deben los apoyos. Grayson Waller es una persona muy talentosa. Carmelo Hayes es otro. Ya vimos que llamaron a Solo Sikoa, ya sabes, uno de los muchachos con los que esperaba trabajar más. Quiero decir que está en camino de convertirse en una superestrella. Ya lo es, ya sabes, el próximo será una megaestrella para él. Wes Lee, que ha estado presente por un tiempo, pero también puede mostrar su habilidad este fin de semana en el combate de escalera. Mucho talento. The Creed Brothers, ya sabes, algunos buenos muchachos allí. Damon Kemp, ya sabes, hay mucho talento, muchos jóvenes”.

“No solo el hecho de que están allí, sino que también tienen hambre y están dispuestos a aprender. Quieren aprender, quieren tener éxito y quieren hacerlo bien. Quieren hacerse cargo de este negocio, si quieres decir eso. ¿Usted sabe lo que quiero decir? Así que es bueno verlo, porque puedes sentir la pasión con solo hablar con algunos de ellos. Sabes cuándo no es por adelantado. Puedes sentir que quieren esto y que tienen hambre y están listos”.

Solo Sikoa ya es está destacando en el elenco principal desde su llegada el mes pasado, y Carmelo Hayes podría ser el siguiente si es que no obtiene el Campeonato Norteamericano NXT en Halloween Havoc.