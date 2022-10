‘The Baddy’ regresa en UFC 282 de diciembre

La cuarta aparición de Paddy Pimblett en el octógono será contra Jared Gordon en el UFC 282 de diciembre.

Pimblett (19-3 MMA, 3-0 UFC), la estrella británica en ascenso, luchará en un cartel numerado por primera vez en su etapa promocional cuando se enfrente a Gordon (19-5 MMA, 7-4 UFC) en un combate de peso ligero en el cartel del 10 de diciembre, que tendrá lugar en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Los responsables de la UFC anunciaron el combate en un tuit borrado el sábado (vía Twitter). Pimblett, de 27 años, y Gordon, de 34, llevan más de un año manifestando su deseo de pelear entre ellos. No se ha materializado hasta ahora.

«The Baddy» se ha hecho rápidamente un hueco dentro del octógono, ganando sus tres combates en la UFC por KO desde su debut en septiembre de 2021. El ex campeón de Cage Warriors compitió más recientemente en UFC Fight Night 208 en julio, donde obtuvo una sumisión en la segunda ronda sobre Jordan Leavitt en su Inglaterra natal.

Para desbaratar a Pimblett estará Gordon, un luchador probado que ha ganado cuatro de sus últimos cinco combates, todos por decisión. Las únicas derrotas de Gordon en los últimos cuatro años han sido contra Charles Oliveira y Grant Dawson.

La última alineación del UFC 282 incluye ahora:

Jiri Prochazka contra Glover Teixeira – por el título de los semipesados

Jan Blachowicz contra Magomed Ankalaev

Robbie Lawler contra Santiago Ponzinibbio

Alexander Gustafsson contra Ovince Saint Preux

Chris Daukaus contra Jairzinho Rozenstruik

Joaquin Buckley vs. Chris Curtis

Dricus Du Plessis contra Darren Till

Dalcha Lungiambula contra Edmen Shahbazyan

Alexander Hernández vs. Billy Quarantillo

TJ Brown vs. Erik Pérez

Daniel da Silva vs. Vinicius Salvador

Ronnie Lawrence vs. Cameron Saaiman

Jared Gordon contra Paddy Pimblett